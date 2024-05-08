Опытная хозяйка рассказала, как ускорить созревание помидоров и при этом не испортить урожай.

Помидоры остаются одной из наиболее распространенных овощных культур на территории Украины. Сочные плоды красного, розового, желтого, зеленого цвета содержат мощный антиоксидант – ликопин, витамин С и другие полезные вещества.

Помидоры созревают примерно на 40-55 день после начала цветения. Более точные сроки зависят от сорта, а также от внешних условий и ухода. Опытные владельцы знают, что можно ускорить созревание помидоров.

«Когда томаты достаточно налиты и готовы созревать, мы этот процесс ускоряем», - рассказала хозяйка и автор страницы vikkysia_star, на которой она делится опытом выращивания цветов и овощей.

Как ускорить и улучшить урожай помидоров

Хозяйка советует убрать из помидоров все листья до 2 кисти.

«Если же 2 кисть недостаточно налита, можно перед ней оставить 1 листок!... Так мы быстрее разгрузим куст и наша верхушка быстрее пойдет в рост, формируя следующие кисти», – рассказали хозяйка, показывая, как это делается.

Как ускорить и улучшить урожай помидоров

Также автор страницы рассказала, что советует делать подкормку помидоров.

На вопрос, не попечет ли солнце помидоры после уборки листочков, хозяйка заверила:

«Выше есть листья, поэтому нет».

Рассказывая о сортах, которые она выращивает, хозяйка назвала: розовый томат «Пинк Хит», красные «Колибри».

Как ускорить и улучшить урожай помидоров

Что касается полива помидоров, хозяйка советует делать это каждый день. Однако есть нюанс.

«Если хотите, чтобы быстрее созрели, нужно поливать реже, подсушить так сказать», - говорит Виктория.

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