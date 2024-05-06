Крабовый салат остается очень популярным блюдом среди многих украинцев. Его легко и быстро готовить, а благодаря ингредиентам можно экспериментировать со вкусами.
Но, к сожалению, состав главного ингредиента, то есть крабовых палочек, может быть не самым полезным. Обычно в них можно найти пищевые красители, усилитель вкуса, глутамат натрия (Е621), ароматизаторы, загустители.
К тому же для приготовления крабового салата чаще всего в качестве заправки используется майонез.
Для любителей крабового салата Евгений Клопотенко предложил альтернативу – салат с митболами. Проще говоря, мясными шариками.
Салат вкуснее крабового.
Салат вкуснее крабового.
Для его приготовления победитель «Мастер Шеф» предлагает взять куриный фарш, добавить 1-2 ч. л. соли, поперчить, сформировать 30 маленьких шариков и обжарить их на разогретой сковороде с растительным маслом.
Следующий шаг – отварите 3 яйца в течение 9 минут с момента закипания воды, охладите их и порежьте.
Теперь можно формировать салат.
"Возьмите миску и положите туда обжаренные митболы, нарезанные яйца, 150 г консервированной кукурузы, 100 г микса салата, добавьте 2 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. бальзамического уксуса. Перемешайте. Проще простого…», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.
Салат вкуснее крабового.
Это рецепт салата взволновал многих подписчиков на страницу Евгения Клопотенко. Хозяйки рассказывают, как они готовят любимые салаты и радуются, что в салате от победителя "Мастер Шеф" нет майонеза:
"Заменяю консервированную кукурузу на мороженую и обжариваю на сухой сковороде - и вкуснее в полезнее",
«О, такой салат даже я могу есть. В общем, всегда ненавидела салаты потому что у них несъедобные (для меня) заправки, как майонез/сметана/йогурт и т.д. Масло, еще +/-, но хотелось чего-то более яркого…»,
"Супер!".
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