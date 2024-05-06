Ресторатор, шеф-повар и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, чем заменить на столе крабовый салат, чтобы было вкуснее и полезнее.

Крабовый салат остается очень популярным блюдом среди многих украинцев. Его легко и быстро готовить, а благодаря ингредиентам можно экспериментировать со вкусами.

Но, к сожалению, состав главного ингредиента, то есть крабовых палочек, может быть не самым полезным. Обычно в них можно найти пищевые красители, усилитель вкуса, глутамат натрия (Е621), ароматизаторы, загустители.

К тому же для приготовления крабового салата чаще всего в качестве заправки используется майонез.

Для любителей крабового салата Евгений Клопотенко предложил альтернативу – салат с митболами. Проще говоря, мясными шариками.

Салат вкуснее крабового.

Салат вкуснее крабового.

Для его приготовления победитель «Мастер Шеф» предлагает взять куриный фарш, добавить 1-2 ч. л. соли, поперчить, сформировать 30 маленьких шариков и обжарить их на разогретой сковороде с растительным маслом.

Следующий шаг – отварите 3 яйца в течение 9 минут с момента закипания воды, охладите их и порежьте.

Теперь можно формировать салат.

"Возьмите миску и положите туда обжаренные митболы, нарезанные яйца, 150 г консервированной кукурузы, 100 г микса салата, добавьте 2 ст. л. оливкового масла и 1 ст. л. бальзамического уксуса. Перемешайте. Проще простого…», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Салат вкуснее крабового.

Это рецепт салата взволновал многих подписчиков на страницу Евгения Клопотенко. Хозяйки рассказывают, как они готовят любимые салаты и радуются, что в салате от победителя "Мастер Шеф" нет майонеза:

"Заменяю консервированную кукурузу на мороженую и обжариваю на сухой сковороде - и вкуснее в полезнее",

«О, такой салат даже я могу есть. В общем, всегда ненавидела салаты потому что у них несъедобные (для меня) заправки, как майонез/сметана/йогурт и т.д. Масло, еще +/-, но хотелось чего-то более яркого…»,

"Супер!".

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