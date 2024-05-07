Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить невероятно вкусные яблоки в тесте на завтрак.

"Самые простые ингредиенты, а вкуснятина просто нереальна! Мы не могли остановиться их есть! Яблочная нежность! Очень и очень вкусно!", - подчеркнула кулинар.

Чтобы приготовить яблоки в тесте, нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • яблоки – 3-4 шт.
  • немного лимонного сока
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • щепотка соли
  • молоко - 250 г
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

оладьи

Яблоки чистим от кожуры и аккуратно удаляем из них серединку, при этом не разрезая само яблоко. Нарезаем яблоки тоненькими кольцами толщиной примерно 5 мм, складываем их в миску и поливаем лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Для приготовления теста сперва смешиваем яйца с сахаром, молоком и солью. Затем добавляем просеянную муку с разрыхлителем и размешиваем все до однородности.

Разогреваем сковороду и добавляем масло – жарить яблоки в тесте Татьяна Юшина советует либо на масле гхи, либо на смеси растительного и сливочного масла.

Окунаем кольца яблока в тесто, выкладываем на сковороду и жарим на среднем огне. Переворачиваем яблоки, когда на тесте появляются пузырьки, то есть принцип такой же, как и в приготовлении панкейков.

Готовые яблоки в тесте выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Также вкусно подавать такие яблоки вместе с карамелью, сгущенкой или ягодным соусом.

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