Если вам надоели обычные оладьи и панкейки, то этот рецепт поможет вам разнообразить свои завтраки – он простой, оригинальный и невероятно вкусный.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как приготовить невероятно вкусные яблоки в тесте на завтрак.

"Самые простые ингредиенты, а вкуснятина просто нереальна! Мы не могли остановиться их есть! Яблочная нежность! Очень и очень вкусно!", - подчеркнула кулинар.

Чтобы приготовить яблоки в тесте, нам понадобятся следующие ингредиенты:

яблоки – 3-4 шт.

немного лимонного сока

яйца – 2 шт.

сахар – 1 ст.л.

щепотка соли

молоко - 250 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Яблоки чистим от кожуры и аккуратно удаляем из них серединку, при этом не разрезая само яблоко. Нарезаем яблоки тоненькими кольцами толщиной примерно 5 мм, складываем их в миску и поливаем лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Для приготовления теста сперва смешиваем яйца с сахаром, молоком и солью. Затем добавляем просеянную муку с разрыхлителем и размешиваем все до однородности.

Разогреваем сковороду и добавляем масло – жарить яблоки в тесте Татьяна Юшина советует либо на масле гхи, либо на смеси растительного и сливочного масла.

Окунаем кольца яблока в тесто, выкладываем на сковороду и жарим на среднем огне. Переворачиваем яблоки, когда на тесте появляются пузырьки, то есть принцип такой же, как и в приготовлении панкейков.

Готовые яблоки в тесте выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Также вкусно подавать такие яблоки вместе с карамелью, сгущенкой или ягодным соусом.

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