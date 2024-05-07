Высадка рассады перца в открытый грунт является очень важным этапом, от которого будет зависеть будущий урожай, поэтому нужно делать все правильно.

Обычно высадку рассады перцев в открытый грунт проводят с конца мая по середину июня, когда температура воздуха составляет ориентировочно +15+17 градусов.

Высаживать рекомендуется закаленную рассаду, находящуюся на стадии формирования первых бутонов. Высадку лучше проводить в вечерние часы, чтобы солнце не обожгло растения. Почва для выращивания сладкого перца нужна некислая, рыхлая и плодородная.

Чтобы получить самый лучший результат, важно правильно подобрать предшественников для выращивания перца. Конечно, не рекомендуется выращивать перец на одном и том же месте каждый год.

Прекрасно подойдет грядка, на которой в прошлом году выращивались огурцы, кабачки, тыквы, морковь или лук, а также сидераты. Плохими предшественниками для перца считаются другие пасленовые (картофель, помидоры, баклажаны, физалис).

При высадке перца в открытый грунт сначала делаем лунки глубиной 15 см на расстоянии 45 см друг от друга, заливаем их водой и оставляем на время, чтобы вода полностью впиталась.

Если вы выращивали рассаду в обычных стаканчиках, то достаньте ее вместе с землей и выставьте в лунку. Если рассада выращивалась в торфяных горшках, то высаживайте ее, не снимая емкости.

Присыпаем корень землей, снова поливаем и мульчируем. Важно не забывать о корневой шейке – она должна быть расположена над землей.

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