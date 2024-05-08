Кукуруза – культура, на которую влияет множество факторов, сорт, климат и время посадки играют ключевую роль в получении хорошего урожая, поэтому важно знать заранее, как правильно высаживать ее в открытый грунт.

Выбор сорта кукурузы зависит от климата и региона. В степных районах подойдут сорта, устойчивые к засухе и перепадам температур, в то время как в лесостепи и полесье лучше использовать сорта, более требовательные к увлажнению и стабильности температуры.

Температурные условия

Для прорастания зерна кукурузы требуется температура от +8 до +10°С, для появления всходов – от +10 до +12°С, а метелки кукурузы формируются при +20+23°С. Сильные морозы могут нанести ущерб посевам, поэтому следует планировать посевы, учитывая это.

Освещение

Кукуруза – растение короткого светового дня и плохо переносит затенение. При посадке необходимо обеспечить достаточное освещение, учитывая расстояние между рядами и прореживание растений.

Влажность почвы

Кукуруза требовательна к уровню влажности почвы, особенно во второй половине вегетации. Недостаточное увлажнение может снизить урожайность на 30-40%, поэтому важно заботиться о правильной подготовке почвы для удержания влаги.

Подготовка семян

При покупке семян у профессионалов можно быть уверенным в их качестве. Если семена приобретены у непроверенных поставщиков, их необходимо протравить в фунгицидном и инсектицидном растворе.

Посев

Сев кукурузы начинают при стабилизации ночной температуры почвы не ниже +8°С. Расстояние между рядами должно составлять не менее 70 см, а семена заглубляют на 6-7 см. Количество семян в посеве зависит от массы и частоты полива и колеблется от 60 до 85 тыс. штук на гектар.

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