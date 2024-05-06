В этот раз на своей странице в Instagram бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом сочной буженины на праздники.
Чтобы блюдо было более полезным и диетическим, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить буженину из индейки. Готовится она очень просто, а получается невероятно вкусной и ароматной.
На 1 кг филе индейки для приготовления буженины "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- вода – 1 л
- соль – 2 ст.л. с горкой
- ароматное масло с травами – 1 ст.л.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская растворяет соль в воде комнатной температуры, погружает туда филе индейки и отправляет его в холодильник на 10-12 часов, чтобы оно хорошо просолилось.
После этого достаем филе индейки из воды, просушиваем его бумажными полотенцами, смазываем растительным маслом со всех сторон и заворачиваем в пергамент.
Запекаем буженину из индейки в разогретой до 250 градусов в течение 25 минут, а затем выключаем духовку, а индейку оставляем внутри, пока она полностью не остынет.
Ранее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом соленых картофельных сырников, для приготовления которых нам понадобится 0,5 кг картофеля, 300 г творога 5%, 250 г брынзы, 50 г муки, 2 яйца и щепотка соли.
Картофель отвариваем в мундирах, а затем чистим и разминаем вилкой. Смешиваем его с брынзой, творогом, мукой, яйцами и солью.
Руками, смоченными холодной водой, формируем сырники, обваливаем их в муке и обжариваем на растительном масле.
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