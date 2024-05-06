Победительница и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская объяснила, как правильно подготовить мясо, чтобы оно было вкусным и сочным.

В этот раз на своей странице в Instagram бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом сочной буженины на праздники.

Чтобы блюдо было более полезным и диетическим, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить буженину из индейки. Готовится она очень просто, а получается невероятно вкусной и ароматной.

На 1 кг филе индейки для приготовления буженины "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

вода – 1 л

соль – 2 ст.л. с горкой

ароматное масло с травами – 1 ст.л.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская растворяет соль в воде комнатной температуры, погружает туда филе индейки и отправляет его в холодильник на 10-12 часов, чтобы оно хорошо просолилось.

После этого достаем филе индейки из воды, просушиваем его бумажными полотенцами, смазываем растительным маслом со всех сторон и заворачиваем в пергамент.

Запекаем буженину из индейки в разогретой до 250 градусов в течение 25 минут, а затем выключаем духовку, а индейку оставляем внутри, пока она полностью не остынет.

Ранее "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом соленых картофельных сырников, для приготовления которых нам понадобится 0,5 кг картофеля, 300 г творога 5%, 250 г брынзы, 50 г муки, 2 яйца и щепотка соли.

Картофель отвариваем в мундирах, а затем чистим и разминаем вилкой. Смешиваем его с брынзой, творогом, мукой, яйцами и солью.

Руками, смоченными холодной водой, формируем сырники, обваливаем их в муке и обжариваем на растительном масле.

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