У себя в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как самостоятельно приготовить вкуснейшие глазированные сырки.
Такие сырки можно делать с любой начинкой, например, фруктами, ягодами, шоколадом, соленой карамелью или сгущенкой. "Мастер Шеф" Валерия Матрохина сделала часть сырков с перетертой клубникой, а часть – с киви + немного сахара и лимонного сока.
Для творожной массы победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- творог жирностью 5-9% – 350 г
- сливочное масло (растопленное) – 60 г
- сахарная пудра – 50 г
Для глазури нам понадобится:
- шоколад (темный или молочный) – 200 г
- растительное масло – 40 г
Творог с маслом и сахарной пудрой перебиваем блендером до однородности.
Готовую творожную массу и начинки победительница "Мастер Шеф" перекладывает в кондидерские мешки (можно использовать просто пакеты с отрезанным уголком).
На стол стелим пищевую пленку и формируем сырки с начинкой, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Сырки в пленке отправляем в морозилку до замерзания (приблизительно на час).
Для приготовления глазури просто растапливаем шоколад вместе с растительным маслом на паровой бане. Готовую глазурь переливаем в высокий стакан, чтобы было удобнее погружать сырки.
Замороженные сырки насаживаем на шпажки, погружаем в горячую глазурь, выкладываем на тарелку, застеленную пергаментом, и украшаем по желанию.
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