У себя в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как самостоятельно приготовить вкуснейшие глазированные сырки.

Такие сырки можно делать с любой начинкой, например, фруктами, ягодами, шоколадом, соленой карамелью или сгущенкой. "Мастер Шеф" Валерия Матрохина сделала часть сырков с перетертой клубникой, а часть – с киви + немного сахара и лимонного сока.

Для творожной массы победительница "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

творог жирностью 5-9% – 350 г

сливочное масло (растопленное) – 60 г

сахарная пудра – 50 г

Для глазури нам понадобится:

шоколад (темный или молочный) – 200 г

растительное масло – 40 г

Творог с маслом и сахарной пудрой перебиваем блендером до однородности.

Готовую творожную массу и начинки победительница "Мастер Шеф" перекладывает в кондидерские мешки (можно использовать просто пакеты с отрезанным уголком).

На стол стелим пищевую пленку и формируем сырки с начинкой, как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). Сырки в пленке отправляем в морозилку до замерзания (приблизительно на час).

Для приготовления глазури просто растапливаем шоколад вместе с растительным маслом на паровой бане. Готовую глазурь переливаем в высокий стакан, чтобы было удобнее погружать сырки.

Замороженные сырки насаживаем на шпажки, погружаем в горячую глазурь, выкладываем на тарелку, застеленную пергаментом, и украшаем по желанию.

Последние новости Украины:

Идеальная глазурь для паски, которая не крошится: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом.

Этот завтрак затмит все остальные: крутой рецепт от победительницы "Мастер Шеф".

Улучшенный рецепт: победительница "Мастер Шеф" показала, как приготовить идеальный "Наполеон".