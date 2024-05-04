Победительница и ведущая шоу «Мастер Шеф» Ольга Мартыновская поделилась рецептом вкусного завтрака, который понравился многим, кто его попробовал.

А все потому, что Ольга Мартыновская рассказала, как быстро и вкусно приготовить на завтрак идеальные вафли, пишет Politeka.net.

Их можно подавать с любимыми ингредиентами – с нутеллой, сладкими сиропами, джемом, или с салатом, рыбой, яйцом или совсем без ничего.

"Делюсь 100% рабочим рецептом", - заверила Ольга Мартыновская на своей странице в Инстаграм.

В расчете на 6 вафель понадобятся следующие ингредиенты: 100 гр муки, щепотка соли, 5 гр разрыхлителя, 2 яйца, 2 ч л ванильного сахара, 100 мл молока, 25 мл газированной минеральной воды, а еще лучше пива, 1 ст л растопленного сливочного масла.

Рецепт идеальных вафель на завтрак.

Ход приготовления вафель на завтрак следующий: желтки отделяем от белков. Смешиваем муку, соль, разрыхлитель с желтками.

Следующий шаг – добавляем молоко и вымешиваем до однородности.

Затем Ольга Мартыновская налила газировку и добавила сливочное масло. Белки взбиваем вместе с ванильным сахаром и деликатно вводим в тесто.

Рецепт идеальных вафель на завтрак.

Рецепт идеальных вафель на завтрак.

Последнее, что нужно сделать – налить тесто в вафельницу и выпекать 5 минут.

«Бомбезный рецепт. Перепробовала многие, но именно этот зашел. Сын в восторге. Спасибо!",

«Единственные удавшиеся вафли! Рецепт сохранила. Большое спасибо!»,

«Уже готовила, муж очень вас благодарит за рецепт»,

«Спасибо за рецепт. Приготовила все получилось! Очень вкусно, быстро. Соблюдала ваши советы. Спасибо, что поделились буду еще готовить по этому рецепту!» , – в восторге комментируют рецепт завтрака подписчики на страницу Ольги Мартыновской.

Рецепт идеальных вафель на завтрак.

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