Огурцы сложно выращивать в горшках, поскольку им требуется много вертикального пространства, однако это можно сделать, если вы выберете кустовой сорт вместо вьющегося сорта или предоставите место для разрастания.

Используйте хорошо дренированную, питательную почву и поддерживайте ее во влажном состоянии на протяжении всего вегетационного периода, чтобы помочь вашему огурцу в горшке расти.

Выберите кустовой сорт огурцов для горшков. В общем, кустовые сорта легче выращивать в горшках, чем сорта виноградной лозы, которым нужна решетка, чтобы подниматься и раскладываться по ней.

Выбор сорта, подходящего для контейнера, увеличит ваши шансы на хороший урожай.

Выберите для огурцов горшок шириной 25 см. Ваш горшок должен быть как минимум такого же диаметра и такой же глубины. Если вы хотите вырастить более одного растения в одном горшке, попробуйте контейнер диаметром не менее 51 см и емкостью 19 л.

Добавьте отверстия, если в вашем контейнере их нет. Хотя огурцы любят воду, стоячая вода может привести к повреждению корней.

Для роста виноградных огурцов требуется решетка или кол.

Наполните горшок хорошо дренируемой почвенной смесью. Если вы хотите приготовить почву самостоятельно, попробуйте смешать 1 часть песка, 1 часть компоста и 1 часть торфа или кокосового волокна.

Улучшите питание огурцов, добавив в почву хорошее удобрение.

Если вы сажаете внутри помещения, вы можете начать сажать семена огурцов, когда захотите.

Поливайте семена или рассаду сразу после посадки. После полива семян или рассады почва должна быть тщательно и заметно влажной.

После полива разложите по почве торф или солому.

Поместите горшок в светлое место с солнечным светом не менее 8 часов.

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