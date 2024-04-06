Можно использовать эти советы и хитрости, чтобы получить хороший урожай в разгар сезона без особых трудностей.

Казалось бы, уже все давно знакомы с простым в выращивании огурцов, но не каждому удается получить хороший урожай, и это не всегда оправдывает затраченные усилия. Нужно следовать нескольким важным правилам, которые помогут вам всегда иметь на столе свежие хрустящие огурцы.

Никогда не поливайте огурцы холодной водой, особенно прямо из скважины. Вода должна быть отстоянной и нагретой. Просто оставьте воду в ведре с утра и подождите, дайте ей прогреться на солнце до 25-30 градусов, и только потом поливайте. Иначе огурцы могут попросту испортиться и нормального урожая вы не получите.

Однако! Не поливайте огурцы ночью. Вечером температура воздуха падает, а влажность остается высокой, что способствует поражению растений паутинным клещом и ложной мучнистой росой. После того, как растение вырастит четвертый лист, лучше всего поливать утром, чтобы почва успела высохнуть за день.

Обязательно формируйте растение, чтобы увеличить количество боковых побегов. Проведите прищипывание плети в фазе четвертого листа, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Начните подкормку с органических удобрений, разведенных водой. В фазе 3-4 листа можно приступить к подкормке минеральными удобрениями. Лучше всего использовать специальные удобрения для огурцов, которые содержат необходимые микроэлементы.

Обязательно рыхлите почву, особенно после дождя или полива. Рыхление помогает сохранить влагу в почве и обогатить ее кислородом, что очень важно для корней огурцов.

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