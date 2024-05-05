Популярная фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом простого, но очень вкусного салата из редиски.
"Я его уже неделю почти каждый день готовлю! Попробуйте!", – советует кулинар.
Чтобы приготовить вкусный салат из редиса, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- редис - 300 г
- огурцы – 1-2 шт.
- пучок салата
- петрушка
- зеленый лук
- яйца (отварные) – 4 шт.
- кукуруза консервированная - 0,5 банки
- майонез или сметана (или смешать их)
- щепотка соли
Просто нарезаем все произвольно, смешиваем, заправляем майонезом или сметаной – и салат из редиски готов.
Украинцы в комментариях также делятся своими любимыми рецептами салатов и закусок из редиски:
"Редиска, творог, зелени и укропа побольше, соль и перец по вкусу, заправить сметаной. Невероятно вкусно!";
"Молодая капуста, редис, зеленый лук, укроп, петрушка, вареные яйца, йогурт + горчица в зернах, соль-перец. Беременной просто грезила этим салатом))";
"Руккола, редис, сыр Фета или подобный, горчица французская в зернах, майонез, соль";
"Однажды увидела у Клопотенко жареную на сливочном масле порезанную пополам редиску. Попробовала и оказалось, что это действительно необычно вкусно. Сегодня добавила еще немного соевого соуса и несколько капель чили соуса. Жарить буквально по минуте-полторы с каждой стороны. Вкуснятина!".
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