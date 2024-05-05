Редис – популярный весенний продукт, на основе которого можно приготовить множество разнообразных салатов, но этот простой рецепт станет одним из любимых.

Популярная фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом простого, но очень вкусного салата из редиски.

"Я его уже неделю почти каждый день готовлю! Попробуйте!", – советует кулинар.

Чтобы приготовить вкусный салат из редиса, нам понадобятся следующие ингредиенты:

редис - 300 г

огурцы – 1-2 шт.

пучок салата

петрушка

зеленый лук

яйца (отварные) – 4 шт.

кукуруза консервированная - 0,5 банки

майонез или сметана (или смешать их)

щепотка соли

Просто нарезаем все произвольно, смешиваем, заправляем майонезом или сметаной – и салат из редиски готов.

Украинцы в комментариях также делятся своими любимыми рецептами салатов и закусок из редиски:

"Редиска, творог, зелени и укропа побольше, соль и перец по вкусу, заправить сметаной. Невероятно вкусно!";

"Молодая капуста, редис, зеленый лук, укроп, петрушка, вареные яйца, йогурт + горчица в зернах, соль-перец. Беременной просто грезила этим салатом))";

"Руккола, редис, сыр Фета или подобный, горчица французская в зернах, майонез, соль";

"Однажды увидела у Клопотенко жареную на сливочном масле порезанную пополам редиску. Попробовала и оказалось, что это действительно необычно вкусно. Сегодня добавила еще немного соевого соуса и несколько капель чили соуса. Жарить буквально по минуте-полторы с каждой стороны. Вкуснятина!".

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