Новый закон Украины о мобилизации №10449 вступает в силу 18 мая 2024 года. Согласно этому закону, все граждане, зарегистрированные в военном учете, имеют 60 дней на то, чтобы обновить свои персональные данные. Это можно сделать в Территориальных центрах комплектования, Центрах предоставления административных услуг или через электронный кабинет.
Адвокат Антон Маринич разъяснил, какие категории граждан освобождаются от необходимости обновления военно-учетных данных после введения нового закона в действие.
С 18 мая новый закон обязывает некоторые категории граждан Украины обновить свои данные. Это касается:
- Призывники: мужчины от 17 до 25 лет, имеющие удостоверение о приписке;
- Военнообязанные: мужчины и женщины от 25 до 60 лет с временным удостоверением или военным билетом;
- Женщины, работающие в медицинской отрасли и состоят на военном учете, включая врачей, фармацевтов, фельдшеров и медсестер.
"Если вы обновили свои данные до 18 мая, то есть до вступления закона в силу, в любом случае возникает обязанность обновить их еще раз, даже если не произошло никаких изменений", - отметил Маринич.
Антон Маринич отметил, что по новому закону о мобилизации не нуждаются в обновлении своих данных те граждане, которые уже сняты с военного учета из-за определенных обстоятельств. Это касается следующих категорий:
- Лица, которые больше не имеют гражданства Украины в результате официального решения о прекращении гражданства;
- Граждане, определенные непригодными к военной службе по заключению медицинской комиссии;
- Лица, превысившие предельный возраст запаса – старше 60 лет.
Источник: РБК-Украина.
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