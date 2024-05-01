Водії вважають, що такі дії працівників ТЦК є незаконними, оскільки тільки водій несе відповідальність за безпеку транспортних засобів та вантажу.

У Мережі виникла суперечка через дії працівників Закарпатського ТЦК та Служби безпеки, які почали мобілізовувати водіїв вантажівок, що здійснюють міжнародні рейси. Їх забирають для уточнення даних, а наступного дня вони вже знаходяться на полігоні на навчальних заняттях. У ТЦК та СП розповіли, в яких випадках далекобійників можуть знімати з рейсів і везти до "військкомату".

При цьому вантажівки, що завантажені товаром, залишаються на кілька днів на обочині дороги або на пункті пропуску. Ніхто не звертає уваги, чи немає ризику пошкодження товару чи навіть викрадення вантажівки. Члени Асоціації міжнародних перевізників України першими відреагували на цю ситуацію.

Вони вважають, що такі дії працівників ТЦК є незаконними, оскільки лише водій несе відповідальність за безпеку транспортних засобів та вантажу. Згідно із законом про критичну інфраструктуру, мобілізовувати водіїв-міжнародників не можна, оскільки транспортне забезпечення є життєво важливою послугою. Тому глава Асоціації звернувся до прем’єр-міністра з проханням вирішити це питання.

Працівники Закарпатського територіального центру комплектування та Служби призову відповіли на скандальну ситуацію, що виникла. На офіційному ресурсі "військкомату" було оголошено, що водії вантажівок — рівноправні громадяни, як і всі інші. Їх забирають до ТЦК та Служби призову лише через те, що вони не мають при собі військово-облікових документів. Але це мали забезпечити заздалегідь.

В таких випадках, як стверджується в повідомленні, військовозобов’язані мають звернутися до ТЦК та Служби призову. При цьому вантажівку залишають під наглядом представників правоохоронних органів.

Також працівники ТЦК та Служби призову заявляють, що громадянин, який вважає, що його не можуть мобілізувати, повинен мати відповідні військово-облікові документи. Ці документи повинні підтверджувати право на відстрочку або мати відмітку про зняття з військового обліку. Ще один варіант — бронювання. Проте система "Шлях" не надає можливості отримати відстрочку від мобілізації.

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