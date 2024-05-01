Водители считают, что такие действия работников ТЦК незаконны, поскольку только водитель несет ответственность за безопасность транспортных средств и груза.

В Сети возник спор из-за действий работников Закарпатского ТЦК и Службы безопасности, которые начали мобилизовывать водителей грузовиков, совершающих международные рейсы. Их забирают для уточнения данных, а на следующий день они находятся на полигоне на учебных занятиях. В ТЦК и СП рассказали, в каких случаях дальнобойщиков могут снимать с рейсов и везти в "военкомат".

При этом грузовики, загруженные товаром, остаются на несколько дней на обочине дороги или на пункте пропуска. Никто не обращает внимания, нет ли риска повреждения товара или даже угона грузовика. Члены Ассоциации международных перевозчиков Украины первыми отреагировали на ситуацию.

Они считают, что такие действия работников ТЦК незаконны, поскольку только водитель несет ответственность за безопасность транспортных средств и груза. Согласно закону о критической инфраструктуре, мобилизовывать водителей-международников нельзя, поскольку транспортное обеспечение является жизненно важной услугой. Поэтому глава Ассоциации обратился к премьер-министру с просьбой решить этот вопрос.

Сотрудники Закарпатского территориального центра комплектования и Службы призыва ответили на возникшую скандальную ситуацию. На официальном ресурсе "военкомата" было объявлено, что водители грузовиков равноправные граждане, как и все остальные. Их забирают в ТЦК и Службу призыва только потому, что у них нет военно-учетных документов. Но это должны были обеспечить заранее.

В таких случаях, как утверждается в сообщении, военнообязанные должны обратиться в ТЦК и Службу призыва. При этом грузовик оставляют под наблюдением представителей правоохранительных органов.

Также работники ТЦК и Службы призыва заявляют, что гражданин, считающий, что его не могут мобилизовать, должен иметь соответствующие военно-учетные документы. Эти документы должны подтверждать право на отсрочку или иметь отметку о снятии с военного учета. Еще один вариант – бронирование. Однако система "Путь" не дает возможности получить отсрочку от мобилизации.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.