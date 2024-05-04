Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт дрожжевого теста для паски, которое не нужно долго вымешивать.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво объяснил, как приготовить невероятно вкусную, пышную и ароматную паску бриош.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что бриош – это французская техника приготовления теста, которая отличается достаточным количеством сливочного масла, благодаря чему выпечка получается максимально нежной и ароматной.

Чтобы приготовить тесто для паски бриош, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

500 г муки

150 г сахара

16 г сухих дрожжей

10 г соли

350 г яиц (размешиваем их)

300 г сливочного масла

200 г изюма или цукатов (предварительно замачиваем их в 70 г коньяка или апельсинового сока)

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает сухие ингредиенты: муку, дрожжи, сахар и соль. Добавляем яйца и начинаем вымешивать тесто сначала с помощью вилки, а затем руками.

Далее по кусочку (приблизительно 10-12 г) добавляем холодное сливочное масло и вымешиваем тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем или пленкой и оставляем подходить при комнатной температуре в течение 2-2,5 часов.

После этого "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет в тесто предварительно замоченные изюм и цукаты. Готовое тесто отправляем на ночь в холодильник.

Охлажденное тесто с утра делим на части и выкладываем в формочки для пасок. Сверху смазываем паски смесью яичного желтка и молока и даем им хорошо подняться, а затем снова смазываем яйцом.

Выпекаем паски сначала в разогретой до 180 градусов духовке, на дно которой ставим противень с водой, в течение 10 минут, а затем убираем воду и выпекаем паски еще примерно 30 минут.

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