От вкуса такой закуски будут в восторге все – и члены семьи, и гости, которые соберутся за Пасхальным столом.

Кроме традиционных мясных блюд современные хозяйки готовят на Пасху и блюда из рыбы.

Так, к праздничному столу можно подать вкусную и очень простую в приготовлении закуску из скумбрии. Рецептом блюда поделилась известная фудблогер, автор кулинарной книги и сборников Мария Макарчук.

«Как я люблю готовить и смаковать такую ​​рыбку. Скумбрия «Семиминутка» идеальная закуска к любому столу!», - отметила Мария на своей странице в Инстаграм.

Быстрая закуска на Пасхальный стол.

Ингредиенты нужны следующие: скумбрия – 2 шт, лук – 2 шт, сахар – 2 ст.л., соль – 1 ст.л., уксус 9% – 40 мл, масло – 50 мл, Приправа к рыбе – 1 ст. .л., горячая вода – 350 мл.

"Это очень простой и легкий в приготовлении рецепт!", - подчеркнула Мария.

Скумбрию нарезаем кусками, а лук кольцами.

«Складываю все слоями и заливаю горячей водой, довожу до кипения и варим 7 минут», – рассказала фудблогер о ходе приготовления праздничной закуски.

Быстрая закуска на Пасхальный стол.

Быстрая закуска на Пасхальный стол.

Первый слой лук, затем скумбрия, затем снова слой лука.

Уксус, по словам хозяйки, она тоже добавляет сразу со всеми другими ингредиентами.

Оставляем блюдо, чтобы полностью остыло и можно подавать к столу!

Быстрая закуска на Пасхальный стол.

Подписчики на страницу Марии тоже решили поделиться своими тонкостями в приготовлении скумбрии:

«Я уксус не добавляю, и воды лью меньше, тогда она не варится, а запекается. Такую рыбу использую для салата мимоза, вместо консервы»,

«Готовлю по этому рецепту, но еще добавляю шампиньоны. Вкуснятина»,

«Вместо воды залить томатным соком, будет очень вкусно»,

«Делала в микроволновке. Можно и на сковороде. Заливала белым полусладким вином. Перец, лавровый лист, немного чеснока и сливочное масло, кусочками раскладывали. Очень вкусно».

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