Глазурь для паски, рецептом которой поделилась известная фудблогер, автор кулинарной книги и сборников, готовится быстро, а получается очень вкусной.

Такая глазурь для паски не деформируется и не липнет, говорит фудблогерка Мария Макарчук.

«Очень люблю эту глазурь на желатине», - отметила автор кулинарной книги и сборников.

По словам фудблогера, готовить такую ​​глазурь очень просто – главное сбивать пока она еще горячая и сразу наносить на паски.

«Лучшая глазурь для пасок… Мне она больше нравится чем белковая», - призналась Мария.

Глазурь для паски на желатине.

Итак, ход приготовления глазури для паски следующий: желатин – 1 ч.л залить 2 столовыми ложками воды.

Далее необходимо взять сахар – 1 стакан (на 250 мл), добавить шесть столовых ложек воды и помешивая варить до полного растворения сахара.

Глазурь для паски на желатине.

Глазурь для паски на желатине.

Выключаем смесь и добавляем желатин, перемешиваем и взбиваем миксером на больших оборотах.

«Украшать можно по желанию, но быстренько посыпайте, потому что она подсыхает за пару минут», - предупредила Мария.

Глазурь для паски на желатине.

Глазурь для паски на желатине.

Напомним, что паска – это Пасхальный сдобный хлеб. Каждая хозяйка имела особый рецепт паски, передававшегося из поколения в поколение. Замешивание теста начиналось с молитвы и должно было осуществляться исключительно в хорошем настроении. В паску клали изюм, орехи, цукаты, мак.

Во время выпекания паски женщины не ходили по хате, чтобы не было сквозняков. Хлеб, поставленный в печь, обязательно перекрещивали. Обычно выпекали паски на каждого члена семьи и одну большую для всех.

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