В этот раз у себя в Instagram бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить сочный мясной рулет к Пасхальному столу.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит мясной рулет из свиной грудинки. Он получается невероятно вкусным как в горячем, так и холодном виде.

Для маринада на 2,5-3 кг свиной грудинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

чеснок - 1 головка

масло подсолнечное рафинированное – 4 ст.л.

соль, черный молотый перец, сушеный перец чили – по вкусу

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская советует покупать грудку на рынке. Берем прямоугольный кусок с чистой кожей.

Мясо промываем, просушиваем бумажными полотенцами и разрезаем вдоль, не дорезая до конца, как книгу. Часть без кожи "Мастер Шеф" Елизавета Глинская накрывает пищевой пленкой и хорошо отбивает.

Со всех сторон натираем мясо солью. Для маринада смешиваем растительное масло с выжатым чесноком, черным перцем и чили. Натираем маринадом грудинку со всех сторон, кроме кожи.

Заворачиваем свиную грудинку в рулет, плотно связываем его кулинарным жгутом, заворачиваем в пергамент, сверху в фольгу и отправляем в холодильник на 10-12 часов.

Замаринованную грудинку в пергаменте и фольге выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 3 часов, а затем снимаем всю упаковку, увеличиваем температуру до 220 градусов и запекаем рулет еще примерно 25-30 минут.

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