Мошенники получают ваш номер телефона и используют изощренные методы, чтобы выманить у вас деньги и конфиденциальную информацию.
Количество мошеннических звонков неуклонно растет во всем мире.
Как понять, что ваш номер телефона хотят украсть?
От заполнения онлайн-форм до входа в свой банковский счет вы используете свой номер телефона для подтверждения своей личности.
Как и ваш адрес электронной почты, ваш номер телефона является одной из наиболее распространенных форм личной информации, которую вы используете в повседневной жизни.
Именно по этой причине мошенники получили ваш номер телефона и незаконно получили его следующими способами.
Мошеннические звонки распространены и становятся все более изощренными.
Как защититься от мошенников, которые могут украсть ваш номер телефона?
Не сообщайте свой номер телефона ненадежным веб-сайтам и платформам.
Каждое мошенничество начинается с того, что ваш номер телефона попадает в чужие руки, и если вы сможете избежать раскрытия своего номера на небезопасных веб-сайтах, вы сможете значительно минимизировать риски.
Например, если веб-сайт не обеспечивает безопасное соединение или не имеет подробной политики конфиденциальности, вам лучше не раскрывать свой номер.
Повесьте трубку, если это похоже на мошенничество.
Используйте блокировщик вызовов.
Примите меры и сообщите о мошенничестве в полицию.
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