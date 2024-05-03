Узнайте, как мошенники получают номер вашего мобильного телефона и, что более важно, как защитить себя от их тактики, получите ценную информацию о защите личной информации и обеспечении цифровой безопасности.

Мошенники получают ваш номер телефона и используют изощренные методы, чтобы выманить у вас деньги и конфиденциальную информацию.

Количество мошеннических звонков неуклонно растет во всем мире.

Как понять, что ваш номер телефона хотят украсть?

От заполнения онлайн-форм до входа в свой банковский счет вы используете свой номер телефона для подтверждения своей личности.

Как и ваш адрес электронной почты, ваш номер телефона является одной из наиболее распространенных форм личной информации, которую вы используете в повседневной жизни.

Именно по этой причине мошенники получили ваш номер телефона и незаконно получили его следующими способами.

Мошеннические звонки распространены и становятся все более изощренными.

Как защититься от мошенников, которые могут украсть ваш номер телефона?

Не сообщайте свой номер телефона ненадежным веб-сайтам и платформам.

Каждое мошенничество начинается с того, что ваш номер телефона попадает в чужие руки, и если вы сможете избежать раскрытия своего номера на небезопасных веб-сайтах, вы сможете значительно минимизировать риски.

Например, если веб-сайт не обеспечивает безопасное соединение или не имеет подробной политики конфиденциальности, вам лучше не раскрывать свой номер.

Повесьте трубку, если это похоже на мошенничество.

Используйте блокировщик вызовов.

Примите меры и сообщите о мошенничестве в полицию.

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