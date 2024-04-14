Обращая внимание на данные признаки, вы сможете разобраться, действительно ли ваш телефон взломали и что можно с этим сделать.

Предсказать, доберутся ли злоумышленники до ваших данных, невозможно — это может случиться в любой момент. Однако вы можете простыми способами проверить, не взломан ли ваш смартфон, чтобы предотвратить кражу данных прямо сейчас. Рассказываем, что нужно знать об этом.

Если у вас есть подозрения, что ваш телефон взломан, рекомендуем обратить внимание на следующие признаки:

Быстрая разрядка батареи: Нормальное явление, когда аккумулятор изношен или вы только что обновили прошивку. Обычно после обновления системе требуется некоторое время, чтобы оптимизироваться. Однако, если ваш аккумулятор быстро разряжается в течение недели и дольше, это может свидетельствовать о проблеме.

Расход трафика: Повышенный расход интернет-трафика может быть следствием взлома. Рекомендуется проверять использование трафика по Wi-Fi и мобильным данным хотя бы раз в неделю.

Неожиданные уведомления: Всплывающие уведомления, особенно рекламные, могут быть признаком того, что ваш смартфон заражен. Обратите внимание на приложения-оптимизаторы, так как некоторые из них могут быть бесполезны или даже вредны.

Если у вас возникли подозрения на взлом телефона, рекомендуется установить антивирусное ПО и провести полное сканирование. Также можно сделать полный сброс настроек телефона, чтобы вернуть его в исходное состояние.

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