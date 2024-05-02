Георгины бывают самых разных форм цветов, от маленьких плотных шариков до лилейных цветов размером с обеденную тарелку.
Георгины идеально подходят для придания бордюрам цвета позднего лета с июля по октябрь и хорошо смотрятся в любом стиле сада
Летом георгины можно купить в садовом центре, но многие садоводы выращивают их из клубней.
Их высаживают в горшки и выносят на рост в помещении в конце марта или начале апреля, а затем в мае высаживают в саду, как только не прогнозируются заморозки.
Георгины также можно выращивать из укорененных черенков и семян.
Как вырастить георгины?
Георгинам требуется плодородная, влажная, но хорошо дренированная почва и солнечное, защищенное место.
Более высокие сорта нуждаются в подвязке. Осенью клубни выкопайте и перезимуйте в незамерзающем месте, например, в теплице или сарае. Верните их в рост в начале апреля, а затем, начиная с мая, высадите в сад.
Георгинам нужно защищенное место с как можно большим количеством солнца — идеальна граница, выходящая на юг или запад. Георгины не прихотливы к почве.
Для достижения наилучших результатов выращивайте георгины на любой плодородной, влажной, но хорошо дренированной почве. Обогатите почву органическими веществами, например, хорошо перепревшим навозом.
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