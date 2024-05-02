Рецептов окрошки есть множество.
Ведь кто-то любит окрошку с кефиром, а кто обожает на квасе с колбасой, кто-то добавляет горчицу, а кто-то сметану. Многие любят окрошку с редиской, а кто-то предпочитает рецепт окрошки на воде с майонезом.
«Окрошка, блюдо моей души и дома. Знаю, что ее одинаково сильно обожают и ненавидят, но я люблю и могу есть каждый день не останавливаясь», - рассказала о своей любви к окрошке победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.
Как приготовить окрошку по-новому.
Также повар решила поделиться своим рецептом окрошки с очень неожиданным ингредиентом.
Итак, понадобятся следующие продукты: запеченный в духовке картофель, слабосоленый лосось, свежий огурец, редис, вареные перепелиные яйца, зеленый лук и укроп, консервированная фасоль, клубника.
Как приготовить окрошку по-новому.
Для заправки победительница «Мастер Шеф» рекомендует взять сметану, горчицу, сок лимона и соль. Все ингредиенты залить айраном и сильногазированной водой.
«Если вы не любите окрошку, то вы должны попробовать эту», – посоветовала Валерия Матрохина.
Также победительница «Мастер Шеф» рассказала, что вместо рыбы очень любит еще окрошку с отварной курицей.
"А фасоль и клубника - это добавки под настроение, обычно делали без них", - отметила Матрохина.
Как приготовить окрошку по-новому.
Этот рецепт окрошки вызвал среди подписчиков на страницу Валерии оживленное обсуждение. Люди делятся своими рецептами и рассказывают, как окрошку готовят в их семьях.
«И я из Луганской обл. У нас тоже окрошка – особое блюдо с которого начиналась весна и не заканчивалось лето»,
Как приготовить окрошку по-новому.
«Наш семейный рецепт окрошки: редис, огурец, яйцо, зеленый лук, укроп, вареная колбаса и заправка из сметаны с кефиром. Люблю более густую окрошку. Это для меня самый топ рецепт этого блюда»,
«Обожаю. Готовлю на сметане с добавлением лимонной кислоты (не нравятся газированным напиткам)» .
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