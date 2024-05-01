Паска по рецепту известной украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки готовится из домашнего сыра и с добавлением интересного ингредиента.

Приближается светлое Воскресение Христово и этот рецепт, по которому когда-то свои пасочки готовила Руслана Писанка, может понравиться всем, кто любит ароматные и домашние творожные паски.

Для приготовления творожной паски по рецепту Русланы Писанки понадобятся следующие ингредиенты: домашний творог – 1 кг, сливочное масло – 250 г, сметана – 150 г, сахар – 3 ст. л., изюм – 1 стакан, ванильный сахар – 1 ст. л, а также еще один интересный и вкусный ингредиент, как мармелад – 200-300 г.

Ход приготовления паски по рецепту Русланы Писанки следующий: творог вместе со сливочным маслом, сметаной и сахаром нужно тщательно перемешать до однородной массы. Туда также добавляем ванильный сахар.

Затем необходимо добавить распаренный и отжатый изюм, а также мармелад, нарезанный кубиками.

Будущую пасху по рецепту Русланы Писанки следует хорошо вымесить и выложить массу в марлю, туго связать и поставить сверху пресс.

Следует иметь в виду, что из паски будет выделяться жидкость. Поэтому ее следует поставить на доску под наклоном.

Также Руслана Писанка советовала ставить будущую паску в прохладное место.

Для "созревания" пасочке понадобится около 10-12 часов. Затем, когда придет время, паску необходимо освободить от марли, выложить на блюдо и украсить мармеладом и разнообразными любимыми посыпками.

Напомним, актриса и телеведущая Руслана Писанка скончалась 19 июля 2022 года в возрасте 56 лет от тяжелой болезни.

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