Финалист "Мастер Шеф Профессионалы 3", известный шеф-повар Николай Люлько поделился рецептом невероятно вкусной паски, для которой не нужно готовить глазурь.

На своей странице в Instagram звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить модную и вкусную паску краффин на Пасху.

Чтобы приготовить тесто для краффинов, "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты (на 3 паски в формах диаметром 14 см):

молоко (теплое) – 200 г

яйца – 4 шт.

сахар – 140 г

ванильный сахар – 40 г

дрожжи живые – 40 г

цедра двух лимонов

сливочное масло (комнатной температуры) – 60 г

соль – 0,5 ч.л.

мука – примерно 700 г

"Ориентируйтесь на ваше тесто, может понадобиться чуть больше/меньше муки. Но не добавляйте слишком много, иначе паска не будет воздушной", - объяснил финалист "Мастер Шеф".

Для начинки нам понадобится:

мягкое сливочное масло 82% - 200 г

сухофрукты/цукаты – 350 г (предварительно замачиваем их в горячей воде или с добавлением коньяка)

Сначала "Мастер Шеф" Николай Люлько готовит опару: смешивает в миске 100 г молока, все дрожжи, 100 г муки и 30 г сахара и оставляет эту смесь в теплом месте, чтобы она выросла в два раза.

Готовую опару смешиваем с остальным молоком, яичными желтками, лимонной цедрой, мягким сливочным маслом, солью и мукой. Вымешиваем тесто или вручную (примерно 20-30 минут), или насадкой крюк (15 минут). Накрываем тесто и даем ему вырасти в 2-3 раза.

После этого "Мастер Шеф" Николай Люлько делит тесто на три части. Раскатываем тесто в пласт размером двух А4 листков или даже больше, смазываем мягким сливочным маслом, равномерно посыпаем сухофруктами, закручиваем в рулет и формируем краффины, как на видео.

Выкладываем краффины в формы и даем подняться в 2-2,5 раза, чтобы до края формочки было расстояние не более 1 см. Выпекаем паски при температуре 170 градусов примерно 40 минут.

Краффины готовят без глазури. Готовые паски просто немного охлаждаем и посыпаем сахарной пудрой.

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