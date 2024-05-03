Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф - 13" Артем Горбенко предложил оригинальный рецепт блинов, которые получаются не только вкусными, но и очень красивыми.

Участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкусные и яркие блины с маком и вишней.

Такие блины готовятся очень просто, а получаются очень нежными, аккуратными и оригинальными на вид. Секрет их аппетитного розового цвета – добавить в тесто немного свекольного сока.

Чтобы приготовить тесто для блинов, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

мука – 250 г

молоко – 450 мл

свекольный фреш – 70 мл

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

ванилин – 10 г

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло – 2 ст.л.

Для маковой пасты нам понадобится:

мак - 150 г

сахар – 50 г

молоко – 300 мл

Для вишневой начинки "Мастер Шеф" Артем Горбенко взял:

вишня без косточек (мороженая или свежая) – 400 г

корица – 2 палочки

водка – 70-100 мл

сахар – 50 г

Вишню "Мастер Шеф" Артем Горбенко предварительно (за три дня) замочил в водке с добавлением сахара и корицы. После этого перекладываем вишни в сотейник, ставим на маленький огонь и выпариваем лишнюю жидкость.

Чтобы приготовить маковую начинку, мак заливаем молоком, добавляем сахар, ставим на огонь и варим, пока мак не станет мягким, а затем взбиваем массу блендером.

Тем временем готовим блины. Для теста сначала взбиваем яйца с сахаром, добавляем соль, ванилин, свекольный сок, а затем по частям начинаем вводить муку. В конце разводим тесто молоком, добавляем растительное масло и размешиваем до однородности.

Жарим блины на разогретой сковороде, слегка смазанной растительным маслом. Готовые блины "Мастер Шеф" Артем Горбенко разрезает на четыре части. На каждую частицу блинчика выкладываем немного мака, вишен и заворачиваем.

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