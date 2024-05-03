Участник тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Артем Горбенко на своей странице в Instagram показал, как приготовить вкусные и яркие блины с маком и вишней.
Такие блины готовятся очень просто, а получаются очень нежными, аккуратными и оригинальными на вид. Секрет их аппетитного розового цвета – добавить в тесто немного свекольного сока.
Чтобы приготовить тесто для блинов, звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- мука – 250 г
- молоко – 450 мл
- свекольный фреш – 70 мл
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- ванилин – 10 г
- соль – 0,5 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
Для маковой пасты нам понадобится:
- мак - 150 г
- сахар – 50 г
- молоко – 300 мл
Для вишневой начинки "Мастер Шеф" Артем Горбенко взял:
- вишня без косточек (мороженая или свежая) – 400 г
- корица – 2 палочки
- водка – 70-100 мл
- сахар – 50 г
Вишню "Мастер Шеф" Артем Горбенко предварительно (за три дня) замочил в водке с добавлением сахара и корицы. После этого перекладываем вишни в сотейник, ставим на маленький огонь и выпариваем лишнюю жидкость.
Чтобы приготовить маковую начинку, мак заливаем молоком, добавляем сахар, ставим на огонь и варим, пока мак не станет мягким, а затем взбиваем массу блендером.
Тем временем готовим блины. Для теста сначала взбиваем яйца с сахаром, добавляем соль, ванилин, свекольный сок, а затем по частям начинаем вводить муку. В конце разводим тесто молоком, добавляем растительное масло и размешиваем до однородности.
Жарим блины на разогретой сковороде, слегка смазанной растительным маслом. Готовые блины "Мастер Шеф" Артем Горбенко разрезает на четыре части. На каждую частицу блинчика выкладываем немного мака, вишен и заворачиваем.
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