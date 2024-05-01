Митрополит объяснил, что Святая суббота отмечается возданием уважения и чести распятия Христа и его возложение ко гробу, когда Господь покоится своим телом до воскресения.

В субботу перед Пасхой следует соблюдать соответствующие обычаи христианства: чтить Господа, воздерживаться от празднования и сохранять тишину и покой. Однако, в воскресенье, во время празднования в храмах, разрешается употреблять в пищу любую пищу, которая может иметь для людей особое значение.

Об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

Митрополит объяснил, что Святая суббота отмечается возданием уважения и чести распятия Христа и его возложение ко гробу, когда Господь покоится своим телом до воскресения. Поэтому в этот день важно чувствовать глубокую религиозную привязанность и преданность.

Можно работать в этот день и даже рекомендуется. Суббота перед Пасхой может быть отдана подготовке к Светлому Христову воскресению, посещению богослужений, поскольку именно в этот день фактически происходит празднование воскресения.

Относительно обычая мыться утром в чистый четверг, митрополит объяснил, что это суеверие. Чистый четверг считается подготовительным днем, когда выполняются подготовительные работы. Мыть себя и соблюдать гигиену нужно регулярно, независимо от дня недели. А вот дарить подарки на Пасху можно. И в первую очередь пасхальные яйца и писанки.

"Люди ходят друг к другу в гости, поздравляют словами "Христос воскрес – Воистину воскрес" ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть традиции с подарками к Пасхе нет. Стоит в эти дни сделать что-то хорошее для того, кто неимущий, накормить бедного, помочь нищему, вот как раз это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека”, - подчеркнул митрополит.

Митрополит также выразил свое категорическое несогласие по использованию тематической продукции по религиозным мотивам, таким как буквы "ХВ", изображения храмов, или даже иллюстрации Спасителя. Ведь это маркетинговые ходы, не соответствующие духу церкви.

Пасхальные яйца следует делать традиционными методами — либо варить дома в луковой шелухе, либо покупать краски в магазине, но не клеить изображения Спасителя, которые потом выбросятся. Это святотатство.

Относительно освящения пищи в храмах, митрополит отметил, что хотя в корзины можно класть разнообразные продукты, включая колбасу и водку, если люди верят в их особое значение, на самом деле сакральное значение имеет только Евхаристия.

Источник: Телеграф

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