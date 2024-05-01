Самая сложная часть этого процесса – время бездействия, так что вам нужно как можно быстрее очистить решетки духовки, чтобы больше об этом не думать.

Как очистить решетки духовки в ванной.

Что тебе нужно

  • Два старых полотенца
  • Ванна
  • Горячая вода
  • Чайник (опционально)
  • Средство для мытья посуды (порошок или жидкое)
  • Неабразивная щетка или губка
  • Еще один плащ (при необходимости)
  • Сушить полотенца

Инструкции

Подготовьте духовку : если вы обычно держите в духовке кастрюли или сковородки, извлеките их. Этот шаг необходим, ведь без него очистить решетку духовки не получится!

Положите несколько полотенец : выстелите дно ванны двумя старыми полотенцами. Это очень важно, чтобы решетки духовки не поцарапали ванную. Затем извлеките решетки духовки и положите их на полотенца. Пока я делал это, я тоже бросил туда свои решетки для тостеров.

решетки духовки

Накройте решетки горячей водой : наполните ванну очень горячей водой, пока не будут накрыты решетки. Если вам нужно, используйте чайник и кран ванночки.

Возьмите средство для мытья посуды : отмерьте 1/2 стакана моющего средства. Можно использовать порошок или жидкость. Мы использовали жидкость.

Добавьте моющее средство в воду для ванны : смахните им. Дайте решеткам пропитаться по крайней мере четыре часа или ночью. Это поможет очень тщательно очистить решетку духовки.

Вытрите щеткой остатки грязи : после замачивания грязь и пятна на полках должны быть мягкими, и их легко вытирать. Используйте неабразивную щетку или губку.

окно духовки

Добавьте чистящее средство : если остались сложные пятна, добавьте немного засобуддя чистки.

Промойте и высушите : промойте водой и полностью высушите.

Поверните свои решетки : сдвиньте чистые решетки обратно в духовку! Все сделано! Вам удалось очистить решетку духовки!

Источник: thekitchn

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