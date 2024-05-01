Подготовьте духовку : если вы обычно держите в духовке кастрюли или сковородки, извлеките их. Этот шаг необходим, ведь без него очистить решетку духовки не получится!

Положите несколько полотенец : выстелите дно ванны двумя старыми полотенцами. Это очень важно, чтобы решетки духовки не поцарапали ванную. Затем извлеките решетки духовки и положите их на полотенца. Пока я делал это, я тоже бросил туда свои решетки для тостеров.

Накройте решетки горячей водой : наполните ванну очень горячей водой, пока не будут накрыты решетки. Если вам нужно, используйте чайник и кран ванночки.

Возьмите средство для мытья посуды : отмерьте 1/2 стакана моющего средства. Можно использовать порошок или жидкость. Мы использовали жидкость.

Добавьте моющее средство в воду для ванны : смахните им. Дайте решеткам пропитаться по крайней мере четыре часа или ночью. Это поможет очень тщательно очистить решетку духовки.

Вытрите щеткой остатки грязи : после замачивания грязь и пятна на полках должны быть мягкими, и их легко вытирать. Используйте неабразивную щетку или губку.

Добавьте чистящее средство : если остались сложные пятна, добавьте немного засобуддя чистки.

Промойте и высушите : промойте водой и полностью высушите.

Поверните свои решетки : сдвиньте чистые решетки обратно в духовку! Все сделано! Вам удалось очистить решетку духовки!