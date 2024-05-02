В Украине все популярнее становятся итальянские паски Панеттоне, но они дорогие, поэтому звезда "Мастер Шеф -12" показала, как приготовить их самостоятельно.

Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом домашней паски Панеттоне, которая получается очень воздушной и ароматной.

Накануне приготовления пасок нужно подготовить сухофрукты. Звезда "Мастер Шеф" берет 250 г сухофруктов, заливает их 30 г рома, добавляет сок и цедру одного апельсина и оставляет на ночь.

Чтобы приготовить тесто для Панеттоне, сначала готовим опару. Смешиваем 180 г теплого молока, 7 г сухих дрожжей, 1 ч.л. сахара и 100 г пшеничной муки (сильной, содержание белка должно быть выше 10 г). "Мастер Шеф" Ольга Рябенко ставит опару в духовку при температуре 37 градусов на 30 минут.

После этого к опаре добавляем еще 30 г сахара, 2 яйца, 130 г сильной муки, замешиваем и ставим либо в холодильник на 12 часов, либо на 3 часа в духовку при 37 градусах.

Далее нам понадобятся следующие ингредиенты:

сахар – 180 г

яйцо – 1 целое + 3 желтка

ванильный сахар – 2 ч.л.

сильная мука – 300 г

соль – 0,5 ч.л.

сливочное масло – 130 г

замоченные сухофрукты

Добавляем в первое тесто все ингредиенты, кроме сухофруктов и сливочного масла, и замешиваем в течение 15 минут.

Холодное сливочное масло нарезаем на кубики, делим на три части и по частям вмешиваем тесто. Когда добавили все масло, вымешиваем тесто еще 15 минут. В конце добавляем сухофрукты.

Готовое тесто оставляем подходить в теплом месте 2-3 часа (должно вырасти в 2,5 раза). Каждый час вытягиваем тесто. После этого делим тесто на равные части, формируем из них шарики, выкладываем в формы и оставляем подходить до верха.

Для верхушки Панеттоне используют не обычную глазурь, а миндальную (макаронаж), для приготовления которой нам понадобится:

сахарная пудра – 120 г

миндальная мука – 60 г

яичные белки – 2 шт.

кукурузный крахмал – 40 г

Также звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавила миндальные лепестки и сахарную пудру для декора.

Смешиваем все ингредиенты макаронажа до однородности, выкладываем эту глазурь в кондитерский мешок и наносим на паски по спирали от центра. Сверху посыпаем паски лепестками миндаля, сахарной пудрой и отправляем в разогретую до 175 градусов духовку на 35 минут.

Готовые паски звезда "Мастер Шеф" прокалывает снизу шпажками и подвешивает верхушками вниз, чтобы Панеттоне не осели.

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