Суперфиналистка двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко объяснила, как приготовить идеальную глазурь для пасок, которая не сыпется и не течет.

На своей странице в Instagram звезда проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась простыми секретами, которые помогут приготовить лучшую глазурь для пасок.

"Рецептов и вариаций глазури много. Она может быть и шоколадной, и на сгущенке, и с желатином, и на основе швейцарской меренги, и обычная сахарная. Но сегодня поделюсь секретами, как приготовить идеальную глазурь, которая не трескается, не сыпется и не течет", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Во-первых, если для приготовления глазури вы используете миксер, включайте его на минимальные обороты.

Для большинства вариантов глазури лучше брать сахарную пудру. Обычный сахар можно использовать для швейцарской меренги. Все сыпучие продукты рекомендуется просеять через сито, чтобы консистенция глазури была идеальной без комочков.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко подчеркнула, что глазурь нужно сбивать до консистенции густой сметаны – тогда она будет хорошо держаться и не течь. Если получается слишком жидкой – добавьте еще 1 ст.л. сахарной пудры. Если слишком густая – добавьте 1 ст.л воды или молока.

Звезда "Мастер Шеф" советует наносить глазурь на паски в несколько слоев, чтобы она была крепкой: нанесли первый слой, дали застыть, а затем наносим второй слой. Важно наносить глазурь только тогда, когда паски полностью остынут. И сбивать глазурь следует не заранее, а непосредственно перед нанесением.

Ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась быстрым рецептом творожной паски со швейцарской меренгой в качестве глазури.

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