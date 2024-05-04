Если вы хотите узнать, насколько заинтересован в вас ваш возлюбленный или партнер, вам нужно всего лишь заглянуть в его гороскоп.

У нас разные личности, и мы думаем, чувствуем, любим и ненавидим совершенно по-разному при этом каждый знак зодиака имеет несколько явных характеристик, когда дело касается отношений.

Итак, давайте углубимся в то, как наши знаки зодиака проявляют свою любовь и привязанность.

Овен – Восхищается тобой

Овны влюбляются только в людей, которые мотивируют их становиться лучше в личной и профессиональной жизни. Если вы влюблены в Овна, он сделает вам комплимент. Они захотят выразить, что они в восторге от вас и знают, что вы собираетесь изменить их жизнь. И когда дело касается такого гордого человека, как Овен, вам лучше поверить, что он вас зацепил.

Телец – яростно преданный

Тельцы мечтали найти любовь с тех пор, как узнали значение этого слова. Таким образом, они обычно успокаиваются очень рано в жизни. Они не очень подходят для экспериментов. Когда Телец влюбляется, он верен до глубины души. Они избегают всех остальных в своей жизни и проводят каждую минуту своего дня со своими партнерами. Если Телец властен и ревнив, когда дело касается вас, он любит вас.

Близнецы – самые заботливые

Не может быть никого более заботливого, чем влюбленные Близнецы. Они поддержат вас, когда вам придется плакать, выслушают ваши тирады, приготовят вам ваши любимые блюда и пожелают вам хорошего дня. Если Близнецы вас любят, они сочтут своим священным долгом защитить вас от всего плохого в этом мире.

Рак – очень ласковый

Рак чрезвычайно чувствителен и эмоционален, поэтому он всегда на грани, когда дело касается любви. Если они поймут, что влюбляются в вас, они станут неловкими и будут ходить вокруг вас как на цыпочках. Следующим показателем того, что они влюбились в вас, будет привязанность, которую они вам оказывают. Они будут болеть за вас и поддерживать вас несмотря ни на что.

Лев – смелый и откровенный о своей любви.

Львы очень выразительны. Если они влюблены в вас, они вам об этом скажут. Когда дело доходит до этого огненного знака, нет никаких претензий. Влюбленный Лев никогда не уклонится от того, чтобы признаться вам в любви всем. Ожидайте, что знак зодиака продемонстрирует свою любовь, публикуя милые вещи о вас в своих социальных сетях и представляя вас как своего партнера своим друзьям и семье.

Дева – гладкая любовь

Девы покорят вас своей плавностью. Знак зодиака сбивает вас с ног еще до того, как вы успеете осознать, что за вами ухаживают. Они появятся у вас дома в 2 часа ночи с мороженым. Они сделают для вас микстейпы, закажут еду к вам домой и забронируют для вас столик в ресторане, в котором вы очень хотели поесть. Девы имеют тенденцию быть немного экстравагантными, когда дело касается любви.

Весы – ухаживают за тобой

Весы не скрывают своего сердца. Они эмоционально уязвимы и ненавидят это. Поэтому они изо всех сил стараются сохранить свои чувства как можно дольше. Так как же узнать, что Весы нападают на вас? Конечно же, они включают счетчик обаяния. Весы будут бесстыдно и непрерывно флиртовать с вами, пока вы не поймете намек и не сделаете первый шаг.

Скорпион – Широкие жесты.

Скорпиону потребуется время, чтобы открыться вам, потому что они очень осторожные люди. Им нелегко доверять, и они могут очень загадочно рассказывать о своих истинных чувствах. Но когда Скорпион влюблен, он захочет сделать для вас необыкновенные вещи. Они устроят самые романтические ужины, будут покупать вам цветы каждый день и подарит тот наряд, который вы так долго ждали. Знак зодиака также не из тех, кто уклоняется от маленького (или большого) КПК.

Стрелец – Авантюрист

Стрельцы не очень верят в обязательства. Итак, если вы уговорили их остепениться, это само по себе является доказательством. Этот независимый знак зодиака часто испытывает клаустрофобию и находится в ловушке отношений, поэтому не расстраивайтесь, если им нужно немного пространства. Если Стрелец действительно любит вас, именно он проявит инициативу. Они будут приглашать вас на свидания и все время держать вас за руку. И если они попросят вас сделать что-то сумасшедшее и авантюрное, тогда вы точно будете знать, что они у вас есть.

Козерог – Хочет проводить время с вами

Влюбленный Козерог захочет провести каждую минуту бодрствования в компании своего возлюбленного. Они не могут насытиться своими партнерами. И никогда не сможет найти в них изъян. Кэпы любят часами разговаривать со своими партнерами. Даже если они провели со своим возлюбленным 6–7 часов, Козерог будет скучать по ним, как только они уйдут. Если они действительно любят вас, вы обязательно займёте первое место в их списке приоритетов.

Водолей – считает вас равным

Водолей горд и надменен. Они верят, что являются самыми интеллектуальными и высшими существами. Но если Водолей влюбится в вас, он будет считать вас своим партнером во всех смыслах этого слова. Они придут к вам за советом и искренне применят его в жизни. Знак зодиака будет прислушиваться к вашему мнению во всех вопросах и захочет включить вас в свой маленький кружок. Вот тогда вы поймете, что вы их поразили.

Рыбы – Все о тебе

Рыбы – безнадежный романтик. Если они влюблены в вас, они не смогут скрыть это от вас. Знак зодиака будет мечтать о вечности с вами и передавать свою любовь к вам различными жестами. Но само собой разумеется, что их любимый жест — прикосновение. Рыбы будут обнимать вас, прижимать к себе и постоянно подталкивать вас к тому, чтобы держать их за руку. Они также захотят укладывать вас спать каждую ночь.

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