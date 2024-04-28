Согласно астрологии, на нашу личность сильно влияют знаки зодиака - кого-то мы находим привлекательным, а иногда человек является вашей полной противоположностью.

Противоположные знаки зодиака основаны на полярностях, также известны как сестринские знаки, они расположены на 180 градусах друг от друга на зодиакальном колесе.

Противоположные знаки зодиака прекрасно уравновешивают друг друга, что объясняет, почему вы можете испытывать к ним такое сильное влечение.

Вот противоположные знаки зодиака, которые притягивают друг друга как магнитом:

Овен и Весы, вы двое можете показаться слишком противоположными друг другу. Вы оба слишком увлечены разными вещами, чтобы считаться идеальной парой, и тем не менее, так оно и есть.

Ваши различия — вот что делает вас такой замечательной парой.

Телец и Скорпион, вы оба невероятно страстные и чувственные личности, что делает ваше партнерство чем-то вроде сказки, когда дело касается отношений в спальне .

Оба вашего знака зодиака очень успешны, но каждый из вас желает добиться успеха так же легко, как и другой, по-своему.

Близнецы и Стрелец, вы оба разные личности, в зависимости от вашего настроения. Итак, хотя никто из вас не всегда чувствует одно и то же одновременно, вы понимаете друг друга.

Рак и Козерог очень тянутся друг к другу благодаря общей почве, которую они разделяют. Будучи одновременно очень успешными и целеустремленными знаками, которые считают перемены в жизни разумными и важными. Им двоим есть что связать.

Семья и любовь также важны для них, и у них, как правило, схожие взгляды на жизнь.

Рак, скорее всего, будет экстравертом с более занятой социальной жизнью, в то время как Козерог, как правило, более замкнут и домосед, но эти противоположности по-прежнему играют важную роль.

Лев и Водолей. Лев любит командовать. Водолей не из тех людей, которые готовы делиться любовью с кем попало, тогда как Лев имеет тенденцию быть очень теплым и страстным.

Это значит, что ему также необходимо чувство порядка, чтобы он мог контролировать.

Для Водолея все наоборот. Им нет необходимости контролировать ситуацию, если они верят в безумие жизни.

Дева и Рыбы. Дева может быть слишком сдержанной в жизни , в то время как Рыбы могут быть скорее ходячим торнадо, чем человеком, но в этих отношениях все еще есть взаимное увлечение.

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