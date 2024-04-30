На вид такие фаршированные яйца, словно маленькие солнышка – ярко-желтые, а готовить их на самом деле невероятно быстро и просто.

Такая закуска из яиц на праздничном столе действительно всех удивит, пишет Politeka.net.

И для ее приготовления понадобятся 1 литр воды, 300 мл уксуса, 3 столовых ложки куркумы, 8 яиц.

А также майонез для начинки.

Шаг первый – налейте в кастрюлю воду, уксус и добавьте куркуму. Такую смесь необходимо варить примерно 10 минут.

Фаршированные яйца, рецепт.

Затем ее следует остудить и тщательно процедить. Для этого подойдет марля.

Уже отваренные яйца следует поместить в крупную банку и залить жидкостью до краев.

Фаршированные яйца, рецепт.

Оставляем яйца в жидкости с куркумой примерно на час, время от времени перемешивая.

Начинку можно сделать из яичных желтков и майонеза.

Также начинки для фаршированных яиц готовят из консервированного тунца, грибов, креветок, крабовых палочек и других вкусных ингредиентов.

Также начинку для фаршированных яиц можно приготовить из маринованных грибов.

Для этого маринованные грибы следует измельчить, добавить порезанный зеленый лук. Смешать с измельченными желтками. Добавить майонез деревень и перец по вкусу.

Фаршированные яйца также подают с сельдью и свеклой.

Закуску выкладывают на листья салата и украшают зеленью.

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