Такая закуска из яиц на праздничном столе действительно всех удивит, пишет Politeka.net.
И для ее приготовления понадобятся 1 литр воды, 300 мл уксуса, 3 столовых ложки куркумы, 8 яиц.
А также майонез для начинки.
Шаг первый – налейте в кастрюлю воду, уксус и добавьте куркуму. Такую смесь необходимо варить примерно 10 минут.
Фаршированные яйца, рецепт.
Затем ее следует остудить и тщательно процедить. Для этого подойдет марля.
Уже отваренные яйца следует поместить в крупную банку и залить жидкостью до краев.
Фаршированные яйца, рецепт.
Оставляем яйца в жидкости с куркумой примерно на час, время от времени перемешивая.
Начинку можно сделать из яичных желтков и майонеза.
Также начинки для фаршированных яиц готовят из консервированного тунца, грибов, креветок, крабовых палочек и других вкусных ингредиентов.
Также начинку для фаршированных яиц можно приготовить из маринованных грибов.
Для этого маринованные грибы следует измельчить, добавить порезанный зеленый лук. Смешать с измельченными желтками. Добавить майонез деревень и перец по вкусу.
Фаршированные яйца также подают с сельдью и свеклой.
Закуску выкладывают на листья салата и украшают зеленью.
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