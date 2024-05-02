Помидоры - это многолетние растения из семейства пасленовых, но их выращивают как однолетние из-за опасений зимних холодов. Нужно использовать эти советы агрономов по правильной посадке помидоров в открытый грунт.

помидоры

Посев помидоров дома для рассады:

  1. Вымочите семена в течение суток, затем положите их на мокрую ткань и дайте росточкам прорасти.
  2. Высевайте проросшие семена рядками на глубину около 1 см. На 1 кв. м нужно около 10 г семян.
  3. Первоначально поместите ящик с семенами в теплое место. После появления всходов переместите ящик ближе к окну, чтобы рассада получала больше света.
  4. Через 20 дней рассаду можно пересаживать на расстояние 10-12 см, предпочтительно в торфяные горшочки.

помидоры Черри

Посадка помидоров на огороде:

  • Пересаживайте рассаду в самом конце мая или начале июня, когда ночные заморозки уже прошли.
  • При пересадке в грунт помидоры сажают глубже каждый раз, чтобы образовались боковые корни, что поможет растениям лучше усваивать воду и питательные вещества.
  • Расстояние между рядами должно быть около 60 см, а между растениями в ряду - 30 см. Если у вас маленький участок, можно высаживать помидоры квадратно-гнездовым способом на площади около 60х60 см для одного растения или чуть меньше для мелких сортов.

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