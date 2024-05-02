Помидоры - это многолетние растения из семейства пасленовых, но их выращивают как однолетние из-за опасений зимних холодов. Нужно использовать эти советы агрономов по правильной посадке помидоров в открытый грунт.
Посев помидоров дома для рассады:
- Вымочите семена в течение суток, затем положите их на мокрую ткань и дайте росточкам прорасти.
- Высевайте проросшие семена рядками на глубину около 1 см. На 1 кв. м нужно около 10 г семян.
- Первоначально поместите ящик с семенами в теплое место. После появления всходов переместите ящик ближе к окну, чтобы рассада получала больше света.
- Через 20 дней рассаду можно пересаживать на расстояние 10-12 см, предпочтительно в торфяные горшочки.
Посадка помидоров на огороде:
- Пересаживайте рассаду в самом конце мая или начале июня, когда ночные заморозки уже прошли.
- При пересадке в грунт помидоры сажают глубже каждый раз, чтобы образовались боковые корни, что поможет растениям лучше усваивать воду и питательные вещества.
- Расстояние между рядами должно быть около 60 см, а между растениями в ряду - 30 см. Если у вас маленький участок, можно высаживать помидоры квадратно-гнездовым способом на площади около 60х60 см для одного растения или чуть меньше для мелких сортов.
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