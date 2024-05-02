Как правильно вырастить помидоры на рассаду: простые хитрости

Независимо от вашего уровня опыта - будь то начинающий садовод или опытный, помидоры отлично подходят для выращивания в украинских условиях, при правильном выборе почвы и создании подходящих условий они будут расти, радуя вас обильным урожаем.