Это может занять немного времени и потребовать небольшого количества средств, но очистить решетки гриля вам точно будет по силам. А мы расскажем, как правильно это сделать.
Как очистить грязные решетки гриля
Что тебе нужно
- Алюминиевая фольга
- Щетка для гриля
- Один большой мешок для мусора или пустой контейнер для хранения под кроватью, который подойдет к вашим решеткам
- Средство для мытья посуды
- Теплая вода
- Дистиллированный белый уксус
- Резинки (если вы используете мусорный мешок)
- Пищевая сода
- Тряпка или полотенце для просушки
- Несколько бумажных полотенец
- Растительное масло
Инструкции
Неплотно заверните решетки в алюминиевую фольгу : когда они будут завернуты, положите их обратно на решетку и разогрейте гриль. Тепло поможет разрыхлить пригоревшую пищу, а фольга усилит эффект тепла. С помощью тепла можно лучше очистить решетки гриля.
Почистите решетки проволочной щеткой: дайте грилю достаточно остыть, чтобы вы могли справиться с решетками (вы можете надеть пару перчаток для гриля!). Осторожно разверните фольгу и используйте щеточку для чистки гриля, чтобы удалить все, что можете.
Приготовьте раствор для замачивания : смешайте теплую воду, пару стаканов белого уксуса и несколько струй мыльного средства для посуды в урне для хранения или мусорного мешка.
Замочите решетки : поместите решетки в раствор. Если вы используете мусорный мешок, закрепите его конец резинкой. Дайте решетке пропитаться на несколько часов.
Снова почистите : извлеките решетки из раствора и удалите остатки щеткой для гриля или скрабом, чтобы очистить решетки гриля.
Атакуйте сложные участки : используйте пасту из пищевой соды и воды, чтобы справиться с действительно сложными участками.
Промойте и высушите : Тщательно промойте решетки и протрите их досуха тряпкой или полотенцем. (Мы использовали шланг, и нам было безразлично, лежат ли они на траве, но вы также можете занести их внутрь и сполоснуть в своей раковине или ванне, если хотите.) Когда они высохнут, нанесите немного масла на сложенное бумажное полотенце и натрите решетки; это поможет избежать прилипания пищи и сохранит всю вашу тяжелую работу, ведь чтобы очистить решетки гриля вам пришлось потратить немного времени.
Источник: thekitchn
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