Неплотно заверните решетки в алюминиевую фольгу : когда они будут завернуты, положите их обратно на решетку и разогрейте гриль. Тепло поможет разрыхлить пригоревшую пищу, а фольга усилит эффект тепла. С помощью тепла можно лучше очистить решетки гриля.

Почистите решетки проволочной щеткой: дайте грилю достаточно остыть, чтобы вы могли справиться с решетками (вы можете надеть пару перчаток для гриля!). Осторожно разверните фольгу и используйте щеточку для чистки гриля, чтобы удалить все, что можете.

Приготовьте раствор для замачивания : смешайте теплую воду, пару стаканов белого уксуса и несколько струй мыльного средства для посуды в урне для хранения или мусорного мешка.

Замочите решетки : поместите решетки в раствор. Если вы используете мусорный мешок, закрепите его конец резинкой. Дайте решетке пропитаться на несколько часов.

Снова почистите : извлеките решетки из раствора и удалите остатки щеткой для гриля или скрабом, чтобы очистить решетки гриля.

Атакуйте сложные участки : используйте пасту из пищевой соды и воды, чтобы справиться с действительно сложными участками.

Промойте и высушите : Тщательно промойте решетки и протрите их досуха тряпкой или полотенцем. (Мы использовали шланг, и нам было безразлично, лежат ли они на траве, но вы также можете занести их внутрь и сполоснуть в своей раковине или ванне, если хотите.) Когда они высохнут, нанесите немного масла на сложенное бумажное полотенце и натрите решетки; это поможет избежать прилипания пищи и сохранит всю вашу тяжелую работу, ведь чтобы очистить решетки гриля вам пришлось потратить немного времени.