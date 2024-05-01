Это может занять немного времени и потребовать небольшого количества средств, но очистить решетки гриля вам точно будет по силам. А мы расскажем, как правильно это сделать.

Как очистить грязные решетки гриля

Что тебе нужно

  • Алюминиевая фольга
  • Щетка для гриля
  • Один большой мешок для мусора или пустой контейнер для хранения под кроватью, который подойдет к вашим решеткам
  • Средство для мытья посуды
  • Теплая вода
  • Дистиллированный белый уксус
  • Резинки (если вы используете мусорный мешок)
  • Пищевая сода
  • Тряпка или полотенце для просушки
  • Несколько бумажных полотенец
  • Растительное масло

решетки для гриля

Инструкции

Неплотно заверните решетки в алюминиевую фольгу : когда они будут завернуты, положите их обратно на решетку и разогрейте гриль. Тепло поможет разрыхлить пригоревшую пищу, а фольга усилит эффект тепла. С помощью тепла можно лучше очистить решетки гриля.

Почистите решетки проволочной щеткой: дайте грилю достаточно остыть, чтобы вы могли справиться с решетками (вы можете надеть пару перчаток для гриля!). Осторожно разверните фольгу и используйте щеточку для чистки гриля, чтобы удалить все, что можете.

Приготовьте раствор для замачивания : смешайте теплую воду, пару стаканов белого уксуса и несколько струй мыльного средства для посуды в урне для хранения или мусорного мешка.

Замочите решетки : поместите решетки в раствор. Если вы используете мусорный мешок, закрепите его конец резинкой. Дайте решетке пропитаться на несколько часов.

Снова почистите : извлеките решетки из раствора и удалите остатки щеткой для гриля или скрабом, чтобы очистить решетки гриля.

Атакуйте сложные участки : используйте пасту из пищевой соды и воды, чтобы справиться с действительно сложными участками.

гриль

Промойте и высушите : Тщательно промойте решетки и протрите их досуха тряпкой или полотенцем. (Мы использовали шланг, и нам было безразлично, лежат ли они на траве, но вы также можете занести их внутрь и сполоснуть в своей раковине или ванне, если хотите.) Когда они высохнут, нанесите немного масла на сложенное бумажное полотенце и натрите решетки; это поможет избежать прилипания пищи и сохранит всю вашу тяжелую работу, ведь чтобы очистить решетки гриля вам пришлось потратить немного времени.

Источник: thekitchn

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