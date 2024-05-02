Имбирные пряники готовить очень просто, есть разные вариации этого лакомства - с медом, патокой, с добавлением пряных специй, но мы рассмотрим классический рецепт.

Имбирные пряники на Пасху 2024 года, украинцам рассказали рецепт приготовления традиционной праздничной выпечки.

Рецепт имбирных пряников на Пасху: мука - 250-300 гр сливочное масло - 100 гр. сахар - 100 гр. яйца - 1 шт. мед - 2 ст. лож. сода - 0,5 ч. лож. имбирь - 2 ч. лож. корица - 1 ч. ложка.

Для проиготовления имбирных пряников на Пасху нужно: просеять в миску 250 грамм муки, соду, имбирь, корицу.

Все нужно перемешать, затем взбить мягкое сливочное масло с сахаром до пышной массы.

Добавить яйцо и еще раз взбить до однородной массы, добавить теплый мед и перемешать. Добавить в два этапа муку и специи. Сначала добавляем половину муки и вымешиваем тесто венчиком.

Далее добавим вторую половину муки и уже будем вымешивать тесто лопаткой.

Затем нужно присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто и вымесить руками.

Если тесто для имбирных пряников слишком мягкое и липнет к рукам, можете добавить еще муки - в общей сложности может понадобиться от 250 до 300 гр муки.

Формируем тесто будущих пряников в шар и отправляем его в холодильник на пару часов.

Бумагу для выпечки пряников присыпаем мукой, выкладываем тесто и раскатываем толщиной примерно в 3-4 миллиметра.

Фигурки имбирных пряников вырезаем на небольшом расстоянии друг от друга. При выпечке они немного увеличатся. Лишнее тесто собираем в шар и отправляем в холодильник.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут. Пряники переносим на ровную поверхность, чтобы оно полностью остыло.

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