Имбирные пряники на Пасху 2024 года, украинцам рассказали рецепт приготовления традиционной праздничной выпечки.
Рецепт имбирных пряников на Пасху: мука - 250-300 гр сливочное масло - 100 гр. сахар - 100 гр. яйца - 1 шт. мед - 2 ст. лож. сода - 0,5 ч. лож. имбирь - 2 ч. лож. корица - 1 ч. ложка.
Для проиготовления имбирных пряников на Пасху нужно: просеять в миску 250 грамм муки, соду, имбирь, корицу.
Все нужно перемешать, затем взбить мягкое сливочное масло с сахаром до пышной массы.
Добавить яйцо и еще раз взбить до однородной массы, добавить теплый мед и перемешать. Добавить в два этапа муку и специи. Сначала добавляем половину муки и вымешиваем тесто венчиком.
Далее добавим вторую половину муки и уже будем вымешивать тесто лопаткой.
Затем нужно присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто и вымесить руками.
Если тесто для имбирных пряников слишком мягкое и липнет к рукам, можете добавить еще муки - в общей сложности может понадобиться от 250 до 300 гр муки.
Формируем тесто будущих пряников в шар и отправляем его в холодильник на пару часов.
Бумагу для выпечки пряников присыпаем мукой, выкладываем тесто и раскатываем толщиной примерно в 3-4 миллиметра.
Фигурки имбирных пряников вырезаем на небольшом расстоянии друг от друга. При выпечке они немного увеличатся. Лишнее тесто собираем в шар и отправляем в холодильник.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут. Пряники переносим на ровную поверхность, чтобы оно полностью остыло.
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