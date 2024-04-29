Паска символизирует радость и изобилие, а традиционная белоснежная глазурь является символом очищения и начала новой жизни.

Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина рассказала, как приготовить замечательную глазурь для паски быстро и всего из двух ингредиентов.

Итак, понадобится белок из трех яиц и сахар – 210 гр.

«Количество сахара зависит от веса белков, соотношение белков к сахару – около 1:2», - объяснила Валерия Матрохина на своей странице в Инстаграм.

Шаг первый в приготовлении глазури для паски – белки с сахаром ставим на паровую баню, чтобы дно миски не касалось кипящей воды.

Рецепт глазури для паски.

Затем сбиваем белки с сахаром на средней скорости миксера до 65 градусов.

«Если у вас нет термометра, дождитесь заметного уплотнения меренги (7-10 минут», – поделилась советом Валерия.

Теперь снимаем миску с паровой бани и продолжаем сбивать глазурь для паски до крепких, стойких пиков.

Рецепт глазури для кпаски.

Также Валерия Матрохина объяснила, зачем белки с сахаром ставить на паровую баню.

«Это швейцарская меренга. Во-первых, это нужно сделать для пастеризации белка, чтобы было безопасно есть меренг. Во-вторых, чтобы глазурь была стабильной и не расслаивалась», - рассказала победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина нюансы относительно глазури для паски.

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