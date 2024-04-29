Если хочется, чтобы паска была не такой как всегда, еще вкуснее и ароматнее, ее можно наполнить невероятной начинкой, рецептом которой поделилась победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.

Паска с начинкой является отличным способом обновить пасхальное меню и удивить близких. Сделать традиционную выпечку необычной и, возможно, для кого-то именно такая паска станет самой любимой.

Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина поделилась рецептом быстрой творожной паски, а также рассказала, как приготовить жидкую начинку и как наполнить ею выпечку.

«Если хотите сделать что-то необычное, то дальше идея наполнить паску жидкой начинкой», - рассказала кулинар.

Паска с начинкой.

Итак, понадобятся следующие ингредиенты: Сахар – 115 г, Кукурузный крахмал – 35 г, Соль – 1/4 ч л, Желтки – 5 шт ~ 100 г, Цедра лимона – 1 ст л, Сок лимона – 100 мл, Молоко – 450 , холодное сливочное масло - 30 г.

Ход приготовления начинки для паски следующий. Сначала в кастрюле или сотейнике перетираем сахар, соль и крахмал вместе с желтками до момента, когда масса посветлеет и растворится сахар. Туда добавляем сок лимона и цедру, перемешиваем.

Паска с начинкой.

Следующий шаг – на плите в отдельной кастрюле подогреваем молоко. Но кипятить не надо, до появления пузырьков.

Далее в сотейник с яйцами и лимоном маленьким струйкой вливаем горячее молоко и постоянно помешиваем. После этого ставим сотейник на средний огонь, постоянно помешиваем венчиком и ждем пока крем не загустеет. По словам Валерии, это примерно минут 10.

«После того как начнет густеть, варим еще несколько минут, снимаем с огня и добавляем холодное сливочное масло, хорошо перемешиваем, накрываем пленкой в ​​контакт и оставляем охлаждаться», - рассказала победительница «Мастер Шеф» о последних шагах в приготовлении начинки для паски.

Валерия Матрохина посоветовала после того, как крем остынет перетереть его через сито, чтобы не было лишних комочков.

Победительница «Мастер Шеф» также показала, как выложить начинку в паску.

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