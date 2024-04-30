Большинство сортов клубники дают максимальный урожай на 2-й сезон после посадки, а затем урожайность снижается, а ягоды становятся мельче, поэтому на 3-4 год грядки клубники обновляют, и важно знать, как это сделать правильно.

Клубника - это многолетнее травянистое растение, кусты которого могут достигать высоты от 20-25 см до 35-45 см в зависимости от сорта. У клубники крупные тройчатые листья на коротких черешках, собранные в розетку. Цветоносы некоторых сортов находятся выше розетки листьев, у других - ниже. Цветки бывают белыми, чуть желтоватыми или розоватыми. Корневая система мочковатая, достигает глубины до 25-35 см.

Большинство крупноплодных сортов клубники размножают вегетативно, дают стелющиеся побеги и усы с небольшой розеткой на концах, которые укореняются по мере роста. Кусты клубники также разрастаются и формируют молодые розетки возле материнской розетки листьев, которые называют "рожками".

Большинство сортов клубники дают максимальный урожай на 2-й сезон после посадки, а затем урожайность снижается, а ягоды становятся мельче. Поэтому на 3-4 год грядки клубники обновляют. Как это сделать, мы также расскажем.

Правила посадки и условия выращивания клубники:

1. Когда сажать клубнику?

Молодые саженцы клубники высаживают весной и осенью. Рассаду можно высаживать в контейнерах в течение всего сезона, включая лето. Для ранней весенней посадки начинать следует, как только земля прогреется достаточно для входа лопаты. Важно, чтобы саженцы клубники были закалены, чтобы они начали активный рост после посадки. Осенью клубнику лучше всего высаживать с августа по октябрь.

2. Какую почву выбрать для клубники?

Лучше всего подходят легкие питательные суглинки с pH от 5,7 до 6,2. Для хороших урожаев клубнике необходима богатая органической перепревшей почва.

3. Подготовка почвы для посадки.

Заранее готовят места для посадки, добавляют компост, перегной, золу, калийно-фосфорные удобрения. Если не удалось подготовить землю заранее, удобрения можно добавить прямо в лунки при посадке.

4. Освещение.

Клубнику лучше всего выращивать на солнечных участках. Мелкоплодные сорта лучше выращивать в полутени.

5. Подготовка саженцев к посадке.

Перед посадкой саженцы клубники можно обработать инсектицидами и фунгицидами, а также добавить стимуляторы корнеобразования и адаптогены.

6. Правильная посадка.

Корни следует расправить в посадочной лунке, не заглубляя корневую шейку. Это важно для предотвращения болезней и снижения урожайности. Расстояние между кустами и рядами зависит от выбранной схемы посадки.

7. Схемы посадки.

Наиболее оптимальными считаются однострочная и двустрочная схемы. При однострочной схеме между кустами оставляют 20-25 см, а междурядья - от 60 см. При двустрочной посадке высаживают по два ряда саженцев с междурядьями от 70 см.

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