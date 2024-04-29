Если вы только начинаете свой путь в садоводстве и не знаете, с чего начать, то выращивание кабачков на своем участке - отличное начало. Эта культура не требует сложного ухода и прекрасно растет даже без особого внимания.
Подготовка семян кабачков к посеву
Кабачки - очень неприхотливы и могут прорасти даже из сухих семян. Однако для ускорения схождения и повышения урожайности их можно замочить в теплой воде на 2 дня перед посевом на рассаду. Также можно использовать метод проращивания семян на влажной ткани.
Как и когда сажать кабачки на рассаду?
Сроки посева зависят от способа посадки. Для рассадного способа можно начать посев уже в апреле. Важно соблюдать оптимальный момент для пересадки рассады, чтобы избежать повреждения корней.
Когда и как сажать кабачки в открытый грунт?
Посадка в открытый грунт производится после установления теплой погоды, обычно в середине мая. Необходимо выбрать солнечное место, подготовить почву и посадить семена на глубину 4 см, с соблюдением расстояния между растениями 50-70 см.
Советы по выращиванию и уходу за кабачками
- Регулярный полив, особенно в период роста и плодоношения.
- Удаление сорняков и больных листьев.
- Внесение органических удобрений для поддержания здорового роста.
- Сбор плодов вовремя для продления плодоношения.
- Внимательное наблюдение за вредителями и болезнями и принятие мер по их уничтожению.
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