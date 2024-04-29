Чтобы получить обильный урожай моркови, необходимо строго соблюдать правила посадки и ухода за этим овощем, неправильный выбор семян или излишняя подкормка могут сократить урожай до минимума и оставить вас без награды за ваши труды.

Высокий урожай моркови, богатой витаминами и сочной, хрустящей текстурой, является результатом правильной агротехники. Эта подземная культура требовательна к свету и плодородию почвы, а ключ к ее хорошей продуктивности заключается в создании условий для свободного и равномерного развития корнеплодов.

Морковь любит рыхлые, легкие, питательные почвы с нейтральной кислотностью (pH 6,0-6,5), и подготовка участка начинается осенью.

При традиционном земледелии верхний слой почвы перекапывают на глубину 28-30 см. На каждый квадратный метр земли добавляют до 10 кг перегноя или компоста, 150 г нитрофоски, 40-50 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли.

В биологическом земледелии после уборки предшественника сеют сидераты (редьку масличную, горчицу белую и др.), которые разрыхляют верхний слой почвы. Морковь следует высаживать после культур, которые раньше освобождают грядки (кабачки, чеснок, ранние томаты, огурцы).

Весной проводится поверхностная обработка почвы бороной или плоскорезом. Грядки выравнивают, крупные комья разбивают, остатки сидератов сгребают.

Посев Морковь высевают в бороздки, расстояние между которыми составляет 12-15 см. Чтобы облегчить посев, семена моркови смешивают с песком. Оптимальная глубина заделки семян - 1-2 см.

Перед посевом бороздки поливают, после посева присыпают сухой почвой. Грядки мульчируют торфом или компостом.

На тяжелых почвах выращивают морковь на грядах высотой около 15 см. Гряды формируются путем нагребания верхнего слоя почвы.

Прореживание и рыхление Прореживание проводят в 2 приема: когда растения достигают 5 см в высоту и в фазу формирования корнеплодов. Расстояние между растениями должно быть 5-6 см.

Рыхление сочетают с прополкой и окучиванием верхушек корнеплодов.

Поливы и подкормки Поливы важны на первых этапах роста, особенно в сухую погоду. Грунт должен быть влажным на всю глубину пахотного слоя.

Мульчирование помогает сохранить влагу. Подкормки азотом во второй половине лета следует ограничить, фосфор и калий улучшают качество урожая и делают корнеплоды более нежными.

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