Если у вас нет времени, сил и желания возиться с дрожжевым тестом, то этот простой и быстрый рецепт паски на творожном тесте будет настоящей находкой.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить быструю и невероятно вкусную творожную паску без использования дрожжей.

"Если Вы думаете, что дрожжи это не Ваше, то этот вариант именно то что нужно. Паска очень быстро и просто готовится. Получается влажная, плотная и очень вкусная", – подчеркнула шеф-повар.

Для приготовления творожной паски нам понадобятся следующие ингредиенты (на две большие пасочки):

творог – 300 г

масло сливочное (мягкое) – 150 г

яйца – 4 шт.

мука – 300 г

сахар – 150 г (по желанию можно добавить больше)

разрыхлитель – 1 ч.л.

сода – на кончике ножа

сухофрукты (замачиваем в роме или коньяке) – 200 г

можно добавить 50 г черного шоколада

щепотка соли, ваниль и цедра цитрусовых – по желанию

Мягкое сливочное масло и сахар взбиваем миксером до побеления массы и пышности. Далее по одному добавляем яйца и после каждого взбиваем смесь. После этого добавляем творог и снова взбиваем до однородности.

Добавляем муку, разрыхлитель, соду и снова замешиваем тесто до однородности. В конце добавляем осыпанные мукой сухофрукты, можно добавлять цукаты и дропсы шоколада.

Готовое творожное тесто выкладываем в формы, заполняя их чуть больше, чем на половину, ведь пасочки хорошо вырастут. Выпекаем паски в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

"У меня получилось две большие паски и запекались они 1 час 20 минут. Сверху они немного потрескаются, но это нормально. Достаем, даем немного остыть и украшаем", - добавила шеф-повар.

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