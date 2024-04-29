На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить быструю и невероятно вкусную творожную паску без использования дрожжей.
"Если Вы думаете, что дрожжи это не Ваше, то этот вариант именно то что нужно. Паска очень быстро и просто готовится. Получается влажная, плотная и очень вкусная", – подчеркнула шеф-повар.
Для приготовления творожной паски нам понадобятся следующие ингредиенты (на две большие пасочки):
- творог – 300 г
- масло сливочное (мягкое) – 150 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 300 г
- сахар – 150 г (по желанию можно добавить больше)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода – на кончике ножа
- сухофрукты (замачиваем в роме или коньяке) – 200 г
- можно добавить 50 г черного шоколада
- щепотка соли, ваниль и цедра цитрусовых – по желанию
Мягкое сливочное масло и сахар взбиваем миксером до побеления массы и пышности. Далее по одному добавляем яйца и после каждого взбиваем смесь. После этого добавляем творог и снова взбиваем до однородности.
Добавляем муку, разрыхлитель, соду и снова замешиваем тесто до однородности. В конце добавляем осыпанные мукой сухофрукты, можно добавлять цукаты и дропсы шоколада.
Готовое творожное тесто выкладываем в формы, заполняя их чуть больше, чем на половину, ведь пасочки хорошо вырастут. Выпекаем паски в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
"У меня получилось две большие паски и запекались они 1 час 20 минут. Сверху они немного потрескаются, но это нормально. Достаем, даем немного остыть и украшаем", - добавила шеф-повар.
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