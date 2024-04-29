Со временем любой мобильный телефон становится перегружен приложениями, файлами и процессами в фоновом режиме, что приводит к замедлению его работы, иногда так выходит, что полностью зависает экран телефона.

Если экран смартфона перестал адекватно работать, можно попытаться самостоятельно решить проблему. Сначала стоит выяснить, что же стало причиной поломки и какие есть варианты исправления неполадки.

Перезагрузка: Если сенсор не работает частично, скачайте приложение Rebooter, которое поможет быстро перезагрузить устройство. Если сенсор полностью не отвечает, а в смартфоне съемный аккумулятор, просто извлеките батарею на пару минут. С устройствами, у которых установлен несъёмный аккумулятор, нужно поступить немного иначе.

Владельцы устройств Xiaomi, Meizu или Digma могут удерживать кнопку включения/выключения в течение 20 секунд или дольше, и смартфон перезагрузится или выключится. Если у вас Samsung или Sony, одновременно нажмите и удерживайте 7-10 секунд кнопки включения/блокировки и громкости. Если это не помогло с первого раза, попробуйте снова, но удерживайте кнопки дольше. Владельцам устройств других брендов со встроенной батареей также стоит попробовать вышеописанные варианты.

Извлечение карты памяти и SIM-карты: Иногда в неисправности тачскрина виновата карта памяти или SIM-карта. Чтобы это проверить, выключите смартфон, выньте обе карты. После перезагрузки проверьте, не исчезла ли проблема.

Через безопасный режим: Полностью отключите устройство. Затем нажмите на кнопку питания, и не отпускайте её, пока на экране не появится логотип смартфона. После этого отпустите и нажмите кнопку уменьшения громкости. Отпустите её, когда устройство загрузится, и на левой нижней части экрана появится надпись «Safe mode». Если в безопасном режиме никаких проблем с сенсором не будет обнаружено, значит дело в одном из приложений, которое необходимо удалить или обновить до последней версии.

Калибровка дисплея сторонними программами: В Play Market есть приложения, которыми можно откалибровать сенсорный дисплей, улучшив его работу. Одно из таких приложений - TouchScreenRepair, которое проводит тестирование и выдаёт отчёт о работе сенсора, а также исправляет ошибки в автоматическом режиме.

"Простукивание" по периметру экрана: Это самый простой способ тестирования дисплея, который не требует установки программ или сложных манипуляций. Просто аккуратно нажимайте пальцем по всей поверхности дисплея, особенно в проблемных зонах, начиная с небольшого давления и постепенно усиливая. Запустите клавиатуру и нажмите на каждую клавишу, перемещайте ярлыки приложений через весь экран, обращая внимание на чувствительность каждого участка дисплея.

Проверка шлейфа: Неполадку со шлейфом можно определить даже не разбирая телефон. Сбои в работе сенсора - один из признаков проблем с шлейфом. Если помимо проблем с сенсором появились и другие признаки, такие как "торможение" устройства, выключение при снятии блокировки или сбои в работе камеры, то, возможно, дело именно в этой детали. Однако, чтобы избежать повреждения устройства, лучше доверить проверку и ремонт профессионалам.

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