Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 28 апреля уже здесь.

Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 28 апреля с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии выглядит так:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.

Единственный человек, который может решить, что вам подходит, — это вы сами.

Вы прекрасно знаете, что для вас значил ваш жизненный опыт и какую борьбу вам пришлось пройти, чтобы достичь того, что вы имеете сейчас.

Итак, когда дело доходит до поиска смысла в вашей жизни, не оглядывайтесь по сторонам и не сравнивайте себя с другими. Вместо этого загляните внутрь себя.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Кубков

Откройте свое сердце, чтобы получить. Вы можете блокировать большое благословение, которое придет к вам, Телец.

Когда вы чувствуете себя циничным, вы не можете видеть ничего хорошего, когда оно перед вами. Негатив портит ваше мышление и отвлекает.

Постарайтесь быть восприимчивыми и верить, что то, чего вы хотите, может прийти к вам. Смотрите на возможности, а не на свой страх.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая.

Планируйте как можно лучше. На этот раз вам придется плыть по течению, чтобы увидеть, куда ведет путь.

Постарайтесь работать в гармонии с другими и позвольте мелодии их жизни найти способ созвучиться с вашей.

Вы можете быть удивлены тем, насколько легко ладить с другими, особенно если вы не пытаетесь контролировать то, что будет дальше.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Найдите минутку для себя. Жизнь порой полна стресса, но всегда есть одна вещь, на которой вы можете сосредоточиться за пределами ситуации, которая является позитивной.

Поначалу может показаться, что вы не связаны с текущей ситуацией, но правда в том, что вокруг вас есть слои реальности. Вам не обязательно существовать только в одном.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Не позволяйте себе застаиваться. Теперь вам придется сделать свой собственный ход.

Вы отличаетесь от всех вокруг. Это то, что делает вас уникальным, поэтому вместо того, чтобы пытаться вписаться в мир, сияйте и позвольте им увидеть ваши собственные цвета.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Верховная Жрица

Если у вас есть важное для вас видение, не отпускайте его. У многих Дев до вас были удивительные видения своего будущего, и они верили в эти возможности.

Возможно, вам трудно оставаться верным своему пути, но даже во времена невзгод держитесь. Ваша внутренняя сила не подведет вас.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая.

Вы учитесь добиваться прогресса, и ваши дела будут продолжать расти с каждым днем.

Вы должны оставаться сильными. Даже если вы не уверены, не нужно показывать, что вы боитесь.

Ваши действия все равно принесут желаемые результаты. В самые трудные времена пусть план, который вы составили, работает на вас.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Не идите на компромисс. Вам не обязательно выбирать что-то одно, потому что вы думаете, что все остальные хотят, чтобы вы это сделали.

И, если вам не нравится ни один из вариантов, подождите. Решения часто приходят, когда вы рискуете. Поверьте, что если вы решите не принимать решения, то, что вам нужно, проявится для вас.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Смерть

Когда что-то, чего ты не хотел или не нуждался в своей жизни, наконец, заканчивается, это такое умиротворяющее чувство. Поначалу идею закрытия может быть трудно уловить.

Возможно, вы даже испугаетесь этой идеи, но как только все закончится, волна облегчения будет именно тем, что вам нужно, и она может прийти как раз в тот момент, когда вы меньше всего ее ожидаете.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Император.

Представьте себя таким успешным, каким вы хотите быть. Ваша судьба начинается с того, что вы видите себя не таким, какой вы есть сейчас, а таким, каким вы надеетесь стать.

Точно так же, как вы можете легко спрогнозировать, что не достигли своей цели, поверните свои мысли и представьте, что вы действительно достигаете ее.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Дурак

Вам не обязательно действовать в одиночку. Это путешествие может вызвать у вас тревогу, но вы можете объединиться с кем-то, кто знает дорогу.

Как гласит старая поговорка, две головы лучше, чем одна. Кроме того, вам может быть приятно находиться в компании и знать, что ваш друг всегда рядом с вами.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая.

Когда жизнь выходит из-под контроля, постарайтесь улыбнуться и посмеяться над ее непредсказуемостью.

Если есть что-то, от чего мы все можем время от времени зависеть, то это наша человечность.

Вот почему полезно найти юмор, когда вам нужно снять беспокойство по поводу ситуации, которую сложно понять.

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