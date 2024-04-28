Чтобы удалить наклейки на стекле, заполните кастрюлю на 3/4 воды и поставьте ее на плиту. Аккуратно поставьте стеклянные банки с наклейками в кастрюлю. (Вероятно, вам придется наклонить их, чтобы наполнить водой, чтобы они утонули!)

Включите конфорку на высокую мощность и насыпьте немного пищевой соды или жидкости для мытья посуды и немного покрутите. Мы имели успех с обоими способами, когда снимали этикетки со стекла, поэтому используйте любой, который находится в пределах досягаемости.

Вы можете оставить банки кипеть, пока этикетки не отклеятся сами или вы можете забраться туда с помощью щипцов и (осторожно) попытаться удалить наклейки из стекла.

Щипцами извлеките каждую банку и дайте им остыть на посудном полотенце. Если на стекле все еще есть следы этикетки или липкие остатки, натрите эти части пищевой содой — удалить наклейки из стекла должно выйти в считанные секунды.

Вымойте банки с мылом и теплой водой и готовы к работе.

Теперь вы можете сэкономить на покупке новых банок для хранения, емкостей для питья или сервировки стола, просто повторно используя пустые банки для соленых огурцов, оливок и сальсы – без надоедливой этикетки или липкого остатка. Это хорошо для окружающей среды и вашего кошелька. И это займет у вас всего несколько минут.