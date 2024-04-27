Иногда действенные домашние средства могут очистить посуду от жира даже лучше купленных средств.

Чтобы очистить посуду от жира, вам не нужно идти в магазин и покупать дорогие средства, ведь это можно сделать действенными домашними средствами.

Как очистить посуду от жира солью

Соль хорошо удаляет оставшиеся от жира жирные пятна. Мы рекомендуем использовать крупную соль в качестве эффективного абразива для удаления ожесточенного жира из кастрюль или керамических тарелок. Если посуда или сковорода имеют крашеное покрытие или другой фасад, который можно повредить абразивным скрабом, осторожно удалите соль мягкой стороной чистящей губки.

Чтобы очистить посуду от жира, посыпьте ее солью и дайте ей впитаться в жир не менее 10 минут. Вытрите жирную посуду влажной губкой. Половинка лимона хорошо подходит для втирания соли в поверхность блюда, а кислота также действует как средство удаления жира, которое может помочь очистить посуду. Это также хорошо подходит для очистки и освежения деревянных поверхностей, загрязненных жирными ингредиентами.

Смесь одной части соли с четырьмя частями спирта может сработать, чтобы уничтожить жирные остатки на меньших предметах, например, на посуде. Замочите посуду в растворе соли на 10 минут, прежде чем вытереть. Спирт быстро испарится, оставляя соленый порошок, если посуду оставить в растворе слишком долго.

Посуда липкая после мытья

После мытья посудомоечной машины или замачивания на ночь в ванне с теплой водой в кухонной раковине посуда может оставаться липкой. Для действительно устойчивых жирных слоев на формах и посуде для печенья рекомендуем использовать пищевую соду и не царапающуюся салфетку и немного терпения. Это должно уничтожить этот последний нереагирующий слой грязи. Наполните кухонную раковину или ванную эквивалентного размера, которая может поместить посуду для мытья, горячей, а не теплой водой. Сделайте раствор из ½ стакана дистиллированного белого уксуса и ½ стакана пищевой соды. Добавьте раствор в горячую воду и осторожно покрутите, чтобы соединить. Окуньте липкое блюдо в воду и дайте ему постоять от 30 минут до часа, чтобы очистить посуду от жира. Используйте не царапающуюся чистящую подушечку, чтобы осторожно убрать любые остатки липкого масла. Для более крупных сковородок и блюд очистите погруженную половину и переверните ее, чтобы повторить процесс с другой половиной. При необходимости повторите этот процесс и тщательно очистите раковину, когда закончите, чтобы предотвратить прилипание смазки к стенкам.

Источник: hunker

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