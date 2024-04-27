Для того, чтобы вырастить максимальный урожай хрустящих, больших и полезных огурцов, необходимо соблюдать важное правило.

Так, далеко не все огородники и дачники знают, что пасынковать необходимо не только помидоры, но и огурцы.

Пасынкование способствует развитию корневой системы, помогает растению сохранять силы для дальнейшего роста и плодоношения. Благодаря удалению боковых побегов огурцы созревают быстрее. Кроме того, растение дает больший урожай.

Пасынкование также является превосходной профилактикой грибковых заболеваний. Что также влияет на количество и качество урожая.

Как именно пасынковать огурцы рассказала фермер из Одесской области и автор блога My griadka.ua Светлана.

«Это классическая стандартная схема пасынкования, но каждый может корректировать количество побегов и огурцов, главное, чтобы куст мог их выкормить», - отметила фермер.

Хозяйка советует на первых 3-4 листочках сделать ослепление, то есть нужно удалить все побеги и завязи. Далее на 2-4 листочках удалить только побеги, а завязь уже оставить. Еще выше, на 2-3 листочках, уже оставлять побег с одной завязью и прищипнуть.

«Потом побег с двумя огурчиками и прищипнуть. Затем оставить с тремя огурчиками и прищипнуть. Например, я знаю случаи, когда снизу оставляют все побеги и ничего не удаляют, потому что считают, что снизу больше завязи и больше урожая», - рассказала фермер.

Как правильно пасынковать огурцы.

По словам хозяйки, есть еще случаи, когда оставляют снизу и до самого верха на каждом побеге по два, а то и три огурчика и прищипывают и т.д. Так что каждый прав по своему и самое главное, чтобы всем побегам и плодам было достаточно питания.

Напомним еще об одном правиле при выращивании огурцов – урожай необходимо собирать вовремя, не давая огурцам перезреть и стимулируя появление новых завязей. Лучше всего собирать огурцы каждый день и даже дважды в день.

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