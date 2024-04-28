Крабовый салат остается желанным «гостем» на любом празднике. Быстрый в приготовлении и нежный по вкусу он дополняет другие блюда, как овощные так и мясные.
Кулинары и хозяйки продолжают экспериментировать не только с ингредиентами для крабового салата, но и с идеями его подачи.
Так, фудблогер Карина предложила рецепт крабового салата в трубочках.
«Быстро и вкусно», - отметила автор страницы с рецептами.
Крабовый салат по-новому.
Ингредиенты нужны следующие: крабовые палочки 300 грамм, огурец свежий, вареные яйца – 5 шт., плавленый сырок, майонез., соль и перец, зелень.
Яйца и плавленый сырок необходимо натереть, огурец и крабовые палочки нарезать мелким кубиком. Добавить в смесь соль и перец по вкусу, а также майонез. Зелень измельчить.
Просто начиняем смесью трубочки и украшаем зеленью.
Все, блюдо можно подавать на стол!
«Можно готовить в тарталетках или просто как салат», – рассказала Карина.
Крабовый салат по-новому.
Подписчикам на страницу фудблогера очень понравилась подобная идея подачи крабового салата.
«Хорошая идея»,
Ну очень понравилось. Красота!»,
«Выглядит оригинально и вкусно» .
Напомним, что крабовые салаты готовят с рисом и без, с пекинской капустой, консервированной кукурузой и сыром. К крабовому салату также добавляют сырые и консервированные шампиньоны, сладкий перец, ананасы и картофель.
Крабовый салат с красной рыбой – также еще одна вкусная интерпретация любимого многими блюда.
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