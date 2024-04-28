Крабовый салат, приготовленный по этому рецепту, станет и настоящим наслаждением, и украшением праздничного стола, а все благодаря одной простой хитрости.

Крабовый салат остается желанным «гостем» на любом празднике. Быстрый в приготовлении и нежный по вкусу он дополняет другие блюда, как овощные так и мясные.

Кулинары и хозяйки продолжают экспериментировать не только с ингредиентами для крабового салата, но и с идеями его подачи.

Так, фудблогер Карина предложила рецепт крабового салата в трубочках.

«Быстро и вкусно», - отметила автор страницы с рецептами.

Крабовый салат по-новому.

Ингредиенты нужны следующие: крабовые палочки 300 грамм, огурец свежий, вареные яйца – 5 шт., плавленый сырок, майонез., соль и перец, зелень.

Яйца и плавленый сырок необходимо натереть, огурец и крабовые палочки нарезать мелким кубиком. Добавить в смесь соль и перец по вкусу, а также майонез. Зелень измельчить.

Просто начиняем смесью трубочки и украшаем зеленью.

Все, блюдо можно подавать на стол!

«Можно готовить в тарталетках или просто как салат», – рассказала Карина.

Крабовый салат по-новому.

Подписчикам на страницу фудблогера очень понравилась подобная идея подачи крабового салата.

«Хорошая идея»,

Ну очень понравилось. Красота!»,

«Выглядит оригинально и вкусно» .

Напомним, что крабовые салаты готовят с рисом и без, с пекинской капустой, консервированной кукурузой и сыром. К крабовому салату также добавляют сырые и консервированные шампиньоны, сладкий перец, ананасы и картофель.

Крабовый салат с красной рыбой – также еще одна вкусная интерпретация любимого многими блюда.

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