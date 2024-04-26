Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как на основе молока и яиц приготовить невероятно вкусную пасхальную грудку.

Пасхальную грудку можно делать и сладкой, и соленой. "Мастер Шеф" Глинская выбрала первый вариант. Это блюдо готовится очень легко и из простых ингредиентов.

Для приготовления сладкой сырной грудки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

молоко – 1 л

яйца – 10 шт.

сахар – 100 г

ваниль или ванильный сахар

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает в миске яйца с сахаром и ванильным сахаром и перебивает эту смесь погружным блендером в течение одной минуты.

Однородную яичную массу переливаем в кастрюлю, добавляем в нее молоко, размешиваем венчиком и ставим на плиту. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская варит молочно-яичную смесь на маленьком огне, постоянно помешивая силиконовой лопаткой, чтобы начала отделяться сыворотка.

"Когда масса будет неоднородной, образуется много комочков, отделится сыворотка – снимаем с плиты", – объясняет "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

На миску ставим сито, на него застилаем марлю и выливаем на нее молочно-яичную смесь, чтобы сыворотка стекала вниз. Связываем концы марли, подвешиваем ее и оставляем в таком виде на ночь, чтобы вся лишняя жидкость вышла.

На утро сладкая пасхальная грудка готова. Достаем грудку из марли, нарезаем и подаем к праздничному столу.

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