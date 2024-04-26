Иногда проверенные советы – это лучшее решение для того, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю, которая не отмывается никаким способом.

Почистить пригоревшую эмалированную чугунную кастрюлю может быть сложно, но простые решения и полезные советы для этого процесса существуют. Мы расскажем вам, как справиться с этой задачей.

Генеральная очистка эмалированных чугунных кастрюль

Вы всегда должны дать чугунной кастрюле полностью остыть, прежде чем начинать чистить.

Хотя многие эмалированные чугунные кастрюли можно мыть в посудомоечной машине, регулярная чистка в посудомоечной машине может со временем потускнеть эмаль, поэтому мы рекомендуем мыть ее вручную теплой водой с мылом.

Избегайте металлических подушечек или скребков, так как они могут оставить следы или потускнить эмаль. Нейлоновые мочалки или щетки менее абразивны и выполняют работу с небольшим количеством смазки для локтей.

Очистка упорных отложений

Чтобы очистить кастрюлю, наполните ее теплой водой с мылом и оставьте ее от нескольких минут до ночи, чтобы разрыхлить запеченную пищу.

Как отмыть сильно пригоревшие кастрюли

Возможно, вы внимательно наблюдаете за кастрюлей, когда готовите, но нужно немного отвлечься, чтобы еда пригорела на дне. Удерживайтесь от воздействия на черное пригоревшее пятно любым кухонным инструментом, поскольку вы можете повредить эмаль. Чтобы почистить кастрюлю, вам нужно пользоваться только неагрессивными способами.

Наш метод работает хорошо и не использует агрессивных химикатов:

Чтобы почистить кастрюлю, добавьте в нее 1 чайную ложку моющего средства и 2-3 столовых ложки соды. Половину залить теплой водой. Поставьте на плиту, доведите до кипения и продолжайте тушить 8-10 минут, а затем воспользуйтесь пластиковой лопаткой, чтобы удалить пригоревшую пищу. Дайте воде немного остыть, прежде чем вылить ее большую часть. Когда оставшаяся вода достаточно остынет, воспользуйтесь осторожной нейлоновой мочалкой, чтобы очистить остатки. Для очень сильных ожогов может потребоваться повторение этого процесса.

Чтобы очистить кастрюлю снаружи, используйте ту же смесь бикарбоната и жидкости для мытья посуды, чтобы сделать пасту (добавьте несколько капель воды, чтобы создать пасту) и нанесите пасту на участки, которые нужно очистить и осторожно протрите губкой или нейлоновой мочалкой. Пригоревшие остатки начнут смываться достаточно быстро.

Источник: goodhousekeeping

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