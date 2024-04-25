Протрите конфорки неабразивной мочалкой, мягкой тканью или чистящей салфеткой. Если вы покрыли конфорки пастой из пищевой соды, сначала смойте ее, чтобы не повредить покрытие. Для очистки решетки и конфорки газовой плиты используйте щетку с мягкой щетиной.

Найдите отверстия и трубы горелки под основанием горелки.

Отсоедините трубки.

Очистите забитые отверстия горелки прямой шпилькой, иглой или проволокой малого калибра.

Не используйте деревянные зубочистки для чистки отверстий горелки. Следите за тем, чтобы не расширять и не искажать отверстия при очистке.