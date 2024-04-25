Как только вы закончите сметать крошки и вытирать поверхности, пора очистить часто используемый компонент вашей газовой варочной панели — решетки или конфорки. Узнайте, как очистить решетки газовой плиты и конфорки с помощью этого пошагового обзора.
Шаг 1: Снимите решетки и крышки конфорок
Прежде чем очистить решетки и конфорки газовой плиты, снимите их и отсоедините провода, когда поверхность полностью остынет. Для некоторых моделей может потребоваться отвертка, чтобы снять крышки конфорок. Если у вас есть диапазон со стоячей индикаторной лампой, убедитесь, что выключен газовый клапан, прежде чем снимать какие-либо части.
Шаг 2. Замочите решетки
Чтобы очистить решетки и конфорки газовой плиты, замочите их в горячей мыльной воде минимум на 20 минут. Если ваши решетки чугунные, не замачивайте их, если они не покрыты или приправлены. Если вы не уверены, как очистить решетки из чугуна без покрытия, проверьте руководство пользователя.
Шаг 3. Создайте смесь пищевой соды
Если ваши решётки или крышки очень грязны, создайте пасту, смешав три части пищевой соды с одной частью воды. Покройте решетку этой смесью и отставьте на 20 минут.
Шаг 4: Очистите горелки
Протрите конфорки неабразивной мочалкой, мягкой тканью или чистящей салфеткой. Если вы покрыли конфорки пастой из пищевой соды, сначала смойте ее, чтобы не повредить покрытие. Для очистки решетки и конфорки газовой плиты используйте щетку с мягкой щетиной.
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Найдите отверстия и трубы горелки под основанием горелки.
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Отсоедините трубки.
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Очистите забитые отверстия горелки прямой шпилькой, иглой или проволокой малого калибра.
Не используйте деревянные зубочистки для чистки отверстий горелки. Следите за тем, чтобы не расширять и не искажать отверстия при очистке.
Шаг 5: Замените конфорки и крышки конфорок
Убедитесь, что горелки и крышки конфорок тщательно очищены и высушены.
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Вытрите конфорки и крышки конфорок мягкой сухой тканью.
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Снова подключите трубки.
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Замените горелки и конфорочные крышки.
Если модель имеет винты, используйте отвертку, чтобы заменить колпачки конфорок. Колпачки конфорок должны быть устойчивыми и находиться заподлицо с основанием конфорки.
Шаг 6: Замените решетки
Убедитесь, что вам удалось тщательно очистить решетки и конфорки газовой плиты.
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Высушите решетки мягкой сухой тканью.
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Замените решетки и убедитесь, что они стабильно стоят над горелками.
Источник: whirlpool
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